Строительство жилья в области Ұлытау: «QazaqStroy» возведет 300 квартир в двух городах

В Жезказгане и Сатпаеве торжественно заложили фундаменты новых жилых домов. Реализацией проекта занимается компания «QazaqStroy» при поддержке областного акимата, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу акимата области Ұлытау.

При проектировании зданий особый акцент сделан на комфорте, энергоэффективности и безопасности жителей, а сами объекты органично дополнят городскую застройку. В Жезказгане построят семь пятиэтажных домов, рассчитанных на 240 квартир.

В Сатпаеве появится пятиэтажный дом на 60 квартир, прилегающую территорию которого полностью благоустроят: там оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха, парковку и проведут озеленение.

Сдать новые дома в эксплуатацию планируют в 2027 году.