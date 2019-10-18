Стройматериалами обеспечат погорельцев депутаты маслихата города Уральск

Об этом стало сообщается на официальном сайте маслихата города Уральск, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД". На сайте сообщили, что секретарь Уральского городского маслихата Аккали Аубекеров и депутаты Валентина Михно, Ляззат Рысбекова, Наджаф Мамедов посетили семью погорельцев. - Депутаты выехали на место, чтобы оценить объём работ. Они вместе с другими депутатами подключились к решению проблемы и нашли возможность оказать погорельцам материальную помощь, а также обеспечить их стройматериалами, - пояснили на сайте. Напомним, пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в п. Дарьин