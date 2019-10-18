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Происшествия

Стройматериалами обеспечат погорельцев депутаты маслихата города Уральск

Об этом стало сообщается на официальном сайте маслихата города Уральск, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД". На сайте сообщили, что секретарь Уральского городского маслихата Аккали Аубекеров и депутаты Валентина Михно, Ляззат Рысбекова, Наджаф Мамедов посетили семью погорельцев. - Депутаты выехали на место, чтобы оценить объём работ. Они вместе с другими депутатами подключились к решению проблемы и нашли возможность оказать погорельцам материальную помощь, а также обеспечить их стройматериалами, - пояснили на сайте. Напомним, пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в п. Дарьин
Кристина Кобина
Стройматериалами обеспечат погорельцев депутаты маслихата города Уральск
Об этом стало сообщается на официальном сайте маслихата города Уральск, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД".
На сайте сообщили, что секретарь Уральского городского маслихата Аккали Аубекеров и депутаты Валентина Михно, Ляззат Рысбекова, Наджаф Мамедов посетили семью погорельцев. - Депутаты выехали на место, чтобы оценить объём работ. Они вместе с другими депутатами подключились к решению проблемы и нашли возможность оказать погорельцам материальную помощь, а также обеспечить их стройматериалами, - пояснили на сайте. Напомним, пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в п. Дарьинск района Байтерек вечером 6 октября. Из-за пожара 8 семей остались без жилья. Позже на встрече заместителя премьер-министра РК Бердибека САПАРБАЕВА с общественностью района Байтерек, один из жителей того самого дома, который остался без крыши в результате пожара, обратился к главе региона. Тогда Гали Искалиев предложил оказать добровольную финансовую помощь пострадавшим. Стоит отметить, что сотрудники акимата в ЗКО уже перечислили однодневный заработок в помощь погорельцам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погорельцы

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