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Происшествия

Строящийся жилой комплекс горел в Алматы

Жертв и пострадавших нет. Кадр с видео Kozachkov offside в Telegram Вызов в 101 поступил в 11:47 десятого ноября. Сильное задымление было в строящемся здании на пересечении проспекта Абая и улицы Кашгарская. - По прибытии через четыре минуты обнаружено загорание на втором этаже девятиэтажного строящегося здания. Загорание локализовано в 15:07 и ликвидировано в 15:13, - говорится в сообщении ДЧС Алматы. Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комм
Дана Рахметова
Строящийся жилой комплекс горел в Алматы
Жертв и пострадавших нет.
Строящийся жилой комплекс горел в Алматы
Строящийся жилой комплекс горел в Алматы
Кадр с видео Kozachkov offside в Telegram Вызов в 101 поступил в 11:47 десятого ноября. Сильное задымление было в строящемся здании на пересечении проспекта Абая и улицы Кашгарская.
- По прибытии через четыре минуты обнаружено загорание на втором этаже девятиэтажного строящегося здания. Загорание локализовано в 15:07 и ликвидировано в 15:13, - говорится в сообщении ДЧС Алматы.
Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пожар Алматы

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