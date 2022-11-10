Строящийся жилой комплекс горел в Алматы

Жертв и пострадавших нет. Кадр с видео Kozachkov offside в Telegram Вызов в 101 поступил в 11:47 десятого ноября. Сильное задымление было в строящемся здании на пересечении проспекта Абая и улицы Кашгарская. - По прибытии через четыре минуты обнаружено загорание на втором этаже девятиэтажного строящегося здания. Загорание локализовано в 15:07 и ликвидировано в 15:13, - говорится в сообщении ДЧС Алматы. Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комм