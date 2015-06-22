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Происшествия Социум

Студент медакадемии найден повешенным в Актобе

Тело 19-летнего Азамата ЖОМАРТОВА обнаружили 20 июня его сокурсники в комнате общежития, где и жил парень, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам декана факультета общей медицины Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М. Оспанова Талгара АБИЛОВА, в тот день Азамат провалил экзамен по микробиологии. Правда, преподаватель не связывает инцидент с учебным процессом. Известно, что второкурсник учился по гранту. Родом он из соседней Западно-Казахстанской области. Был старшим из трех сыновей. Мама - учитель, отец безработный. Сейчас по факту суицида в ДВД завели
gorod
Студент медакадемии найден повешенным в Актобе
Тело 19-летнего Азамата ЖОМАРТОВА обнаружили 20 июня его сокурсники в комнате общежития, где и жил парень, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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student2
 По словам декана факультета общей медицины Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М. Оспанова Талгара АБИЛОВА, в тот день Азамат провалил экзамен по микробиологии. Правда, преподаватель не связывает инцидент с учебным процессом. Известно, что второкурсник учился по гранту. Родом он из соседней Западно-Казахстанской области. Был старшим из трех сыновей. Мама - учитель, отец безработный. Сейчас по факту суицида в ДВД завели уголовное дело. - Нам пока неизвестно ничего. Следователи ведут собственное расследование. В университете тоже создана по этому инциденту комиссия. Азамат был веселый, общительный. Успеваемость была нормальная. Учился на тройки и четверки, - прокомментировал ситуацию декан факультета общей медицины Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М. Оспанова Талгар АБИЛОВ.
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повесился студент

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