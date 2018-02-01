Студентка, сбитая на пешеходном переходе, находится в больнице Уральска

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнару АБДРАХМАНОВУ. Заместитель управления здравоохранения ЗКО Гульнара АБДРАХМАНОВА сообщила, что после ДТП девушка была доставлена в Областную клиническую больницу. - Пострадавшая находится в нейрохирургическом отделении, ее состояние оценивается как средней тяжести, - отметила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, 31 января в 16.30 студентка третьего курса Уральского гуманитарного-технического колледжа переходила дорогу на пешеходном переходе в районе остановки "Типография"