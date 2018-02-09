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Социум

Студентов учат играть в асык ату в Уральске

Сегодня, 9 февраля, в ЗКАТУ имени Жангир хана студентов учили играть в национальную казахскую игру асык ату, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В спортзале университета собрались желающие научиться национальной игре, тренеры, а также зрители. По словам проректора по воспитательной и социальной работе ЗКАТУ имени Жангир хана Акылбек СУЛТАНОВ , сегодня все желающие студенты собрались здесь, чтобы научиться играть. - В детстве мы играли в асык ату. Она воспитывает внимание, ловкость, заставляет человека думать, принимать быстрое решение, - говорит Акылбек СУЛТАНОВ. Руководитель спортклуб
gorod
Студентов учат играть в асык ату в Уральске
Сегодня, 9 февраля, в ЗКАТУ имени Жангир хана студентов учили играть в национальную казахскую игру асык ату, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В спортзале университета собрались желающие научиться национальной игре, тренеры, а также зрители. По словам проректора по воспитательной и социальной работе ЗКАТУ имени Жангир хана Акылбек СУЛТАНОВ ,  сегодня все желающие студенты собрались здесь, чтобы научиться играть. - В детстве мы играли в асык ату. Она воспитывает внимание, ловкость, заставляет человека думать, принимать быстрое решение, - говорит Акылбек СУЛТАНОВ. Руководитель спортклуба "Сункар" Руфат САТВАЛДИЕВ рассказал, что студентов обучают играть в асык ату, чтобы в будущем отобрать самых способных и создать команду для выступления в республиканских играх.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
игра

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