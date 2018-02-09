Студентов учат играть в асык ату в Уральске

Сегодня, 9 февраля, в ЗКАТУ имени Жангир хана студентов учили играть в национальную казахскую игру асык ату, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В спортзале университета собрались желающие научиться национальной игре, тренеры, а также зрители. По словам проректора по воспитательной и социальной работе ЗКАТУ имени Жангир хана Акылбек СУЛТАНОВ , сегодня все желающие студенты собрались здесь, чтобы научиться играть. - В детстве мы играли в асык ату. Она воспитывает внимание, ловкость, заставляет человека думать, принимать быстрое решение, - говорит Акылбек СУЛТАНОВ. Руководитель спортклуб