Студенты могут обучиться за счет фонда «Қазақстан халқына»

Фонд готов оплатить обучение студентам из социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 5 сентября 2022 года прошло заседание комиссии по распределению грантов. Всего на конкурс было подано 3349 заявок, из которых лишь 591 заявка соответствовала критериям. Комиссия также провела работу по анализу остальных заявок, из которых было выявлено 144 заявок, где претендент или его родители имели документы, подтверждающие третью группу инвалидности. Комиссия рекомендовала расширить критерии конкурса с целью одобрения указанных 144 зая