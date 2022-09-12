– Студенты 1, 2, 3, 4 курса программ бакалавриата подают заявки на сайте ОО Taiburyl на модуле в разделе "Подать заявку". Просьба подавать заявку только в том случае, если вы имеете документы по условиям конкурса. Справки должны быть с сайта электронного правительства РК, - сообщили в ОФ "Қазақстан халқына".По обновленным критериям образовательные гранты предоставляются: - студентам с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью 1, 2, 3 группы; - студентам-сиротам или оставшимися без попечения родителей до совершеннолетия, - студентам из малообеспеченных многодетных семей из сельской местности (получатели АСП), - студентам из числа неполных семей воспитывающих детей-инвалидов 1, 2, 3 группы; - студентам, родители которых являются инвалидами 1, 2, 3 группы. Грант со стипендией покрывает весь период обучения по программам бакалавриата. Лимит по стоимости обучения составляет до одного миллиона тенге на каждого студента-грантополучателя, если годовая стоимость обучения студента свыше одного миллиона тенге, разницу, то есть сумму, превышающую один миллион тенге, должен оплатить сам студент-грантополучатель. Полную информацию о программе можно найти на сайте ОФ «Қазақстан халқына» https://qazaqstanhalqyna.kz/kk/ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Студенты могут обучиться за счет фонда «Қазақстан халқына»
Фонд готов оплатить обучение студентам из социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 5 сентября 2022 года прошло заседание комиссии по распределению грантов. Всего на конкурс было подано 3349 заявок, из которых лишь 591 заявка соответствовала критериям. Комиссия также провела работу по анализу остальных заявок, из которых было выявлено 144 заявок, где претендент или его родители имели документы, подтверждающие третью группу инвалидности. Комиссия рекомендовала расширить критерии конкурса с целью одобрения указанных 144 зая