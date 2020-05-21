Сегодня, 21 мая, в областном акимате прошло рабочее совещание по вопросу земельных отношений. По словам первого заместителя акима ЗКО Мухтара Манкеева, есть такие землепользователи, которые когда-то взяли в аренду участок, но по разным причинам их не осваивают. Общая площадь земель сельхозназначения в ЗКО составляет более 7 млн гектаров. С 2019 по 2020 годы в области выявлено 860 тысяч гектаров неиспользуемых земель, более 75 тысяч гектаров уже возвращены государству. – Выявленные неиспользуемые земли возвращаются в доход государства либо крестьянские хозяйства, которые взяли их в аренду обновляются и приступают к работе. Возвращенные земли через конкурсные процедуры передаются другим работающим крестьянским хозяйствам, - рассказал Мухтар Манкеев. По словам акима Акжайыкского района Калияра Айтмухамбетова, в районе пять крестьянских хозяйств рационально не используют 17 тысяч гектаров земель. – Есть крестьянские хозяйства, которые и вовсе не используют земли, а некоторые просто не могут их использовать, так как там нет воды, они не могут заниматься животноводством, - отметил Калияр Айтмухамбетов. Глава региона Гали Искалиев отметил, что передача земель в субаренду также не приемлема. - В сентябре мы сообщали, что объявим имена тех, кто сдаёт свои земли в субаренду, это незаконно. Их фамилии будут опубликованы во всех средствах массовой информации. Если крестьянские хозяйства смогут доказать, что работают законно, то мы уберём их с этого списка. Но если не докажут, то мы вернём земли на баланс государства. Кроме этого, в течение нескольких месяцев мы собираемся внедрить информационный геопортал. С помощью спутника можно будет проследить за тем, кто действительно работает, а кто нет. Мы поможем тем крестьянским хозяйствам, которые не смогли по объективным причинам освоить земли. Они не все являются нарушителями, - заявил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.