Тело малыша нашли в септике рядом с домом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вторые сутки ищут пропавшего ребенка в Атырау Пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова рассказала, что на месте работает следственно-оперативная группа. Напомним, 20 мая 1,5-годовалый Али пропал со двора. Поиски вели жители города, пригородного поселка и волонтеры в количестве 400 человек, 50 бойцов национальной гвардии, более 100 полицейских, свыше 20 единиц техники, а также от ДЧС 4 единицы техники, 16 человек и две служебные собаки.  