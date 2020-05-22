Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шыныбеков Абат Абайұлы (@abat_shynybekov) 21 Май 2020 в 8:48 PDT

- COVID-2019: ситуация с каждым днем становится опаснее. И этот факт нам надо признавать! Как бы не хотелось верить в это, но статистика безжалостно показывает рост числа заразившихся коронавирусом. В нашем регионе на сегодня выявлено 360 случаев, из них 214 - по городу, 81 - приезжие из РФ, 55 - из Атырау. Четверо в тяжелом состоянии (!). Если в первые дни в Уральске число инфицированных составляли привозные случай, то теперь заражения пошли среди населения как города, так и районов. В числе них есть и 9 детей до 14 лет, причем один до года. 2 - сотрудника полиции, 56- медицинских работников, 5- пенсионера, 3 - студента. Учитывая сложность ситуации, убедительно просим жителей Уральска соблюдать санитарные нормы карантина. Желательно максимально самоизолироваться: сократить число контактов, не выходить без особой надобности из дома и ограничить общение с другими людьми. Многие могут переносить болезнь бессимптомно, но заражать других. Одними из первых мер безопасности являются защитные маски, перчатки и обработка антисептиком. Чрезвычайное положение в Казахстане снято, но карантинный режим в Уральске действует. Смягчение мер не означает отмену ограничений. Настоятельно рекомендуем уральцам не нарушать режим карантина для собственной безопасности! Соблюдайте меры предосторожности в общественном транспорте, магазинах и на рабочих местах, - написал на своей странице в Instagram Абат Шыныбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.