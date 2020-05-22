Члены специальной комиссии ознакомились с организацией деятельности на площадке 3GI (закачка сырого газа). В условиях карантина тут работают 126 человек. Работа производственных бригад разделена на зеленые и красные зоны. Работникам разрешено перемещаться только в пределах соответствующих участков. Также комиссия посетила основной участок 3GP (завод третьего поколения). Сегодня на 3GP работают более 1600 человек, разделённые на соответствующие группы. Работа групп также разделена на участки. За каждой группой закреплен свой транспорт. Далее комиссия посетила объекты Базового производства, на которых задействовано порядка 1 тысячи человек. По словам заместителя акима области Ержана Абылханова, деятельность заводов первого и второго поколения относится к критически важным работам и потому требует особого подхода. Была проведена инспекция соблюдения санитарных норм и социального дистанцирования на производственных площадках, организации безопасного проживания и транспортировки критического персонала. Заместитель председателя контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Нурхан Садвакасов, ознакомившись с производственными объектами, дал положительную оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического режима на проектах ТШО. По итогам инспекции производственных площадей комиссией выработан план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на месторождении Тенгиз. Работа спецкомиссии продолжается Напомним, на Тенгизском месторождении работают члены специальной комиссии во главе с заместителями акима Атырауской области Ержаном Абылхановым и Бакытгуль Хаменовой. В состав рабочей группы вошли медицинские работники, эпидемиологи, сотрудники правоохранительных органов, санитарные врачи и представители ключевых управлений областного акимата. Проводится масштабная работа по стабилизации эпидемиологической ситуации в вахтовых городках. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.