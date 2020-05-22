Скриншот с видео 21 мая в редакцию "МГ" читатели прислали видео, на котором автор видео, чтобы сходить в магазин отдает свое удостоверение личности стражам порядка. Также этот видеоролик был опубликован в Instagram на странице mamochki_uralska_vmeste_new. Судя по комментариям, удостоверение личности забирают у жителей оцепленного дома, расположенного по адресу: ул. Курмангалиева, 1/1. Читатели возмущены поведением полицейских. - Они же не имеют права брать документы, - пишет комментарий пользователь nazgumarovaa. - Ну, по идее, это не законно, - отметила в комментариях kazbanova1986. - Хорошо, что оплату за выход из дома требуют, - возмущается комментариях rufai8688. Как рассказал заместитель начальника управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев, они изучили данное видео. - На самом деле, никто не имеет права забирать удостоверение личности у жителей оцепленного дома. Мы должны побеседовать с автором видео, - заявил он. - По данному факту будет проведена служебная проверка, о результатах которой сообщим позже. Стоит отметить, что также сегодня, 22 мая, был оцеплен дом №4 по улице Сергея Тюленина.

sJUqfXDuVQM

