Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 21 мая в 08.15 на пульт пожарных поступило сообщение, что в Курмангазинском районе села Курмангазы горит частный дом. - По прибытию на место выяснилось, что пожар возник из-за утечки природного газа на фланцевом соединении газовой плиты. После хлопка газовоздушной смеси загорелись вещи, мебель, после чего пламенем была охвачена крыша дома общей площадью 100 квадратных метров. В 9.48 пожар был ликвидирован, - пояснили в ДЧС Атырауской области. Стоит отметить, что в результате происшествия с ожогами госпитализированы в больницу 4 человека из них трое с ожогами лица и рук в состоянии средней степени тяжести и один человек с ожогами 90% тела в тяжёлом состоянии. К слову, на место пожара выезжали 20 сотрудников ДЧС и 3 единицы техники.