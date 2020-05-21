Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюибкой области, 11 мая полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 39-летний житель Актобе, находившийся в течение 6 лет в розыске за кражи дорогих автомашин. - После задержания мужчина был водворен в СИЗО города Актобе, проводятся следственные действия по фактам краж. Согласно материалам дела, 26 октября 2013 года этот мужчина с двумя гражданами России совершили угон автомашины марки Toyota Land Cruiser с охраняемой автопарковки в 11 микрорайоне. Подозреваемые пытались выехать на краденой автомашине в РФ. Однако в Каргалинском районе машина была остановлена и двое граждан России были задержаны на месте, а третий житель города Актобе успел скрыться с места происшествия. После чего мужчина был объявлен в розыск, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.