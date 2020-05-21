Желаевский карьер является излюбленным местом отдыха горожан в летний период. Однако в этом году из-за карантинных мер все места отдыха пустовали, что создало благоприятные условия для диких птиц. По словам местных жителей, ежегодно сюда прилетают чайки, утки, а в этом году здесь можно увидеть лебедей. Лебеди на карьере появились около трех недель назад. На водоеме мы насчитали 14 птиц, они расположились на середине карьера, мирно плавали и чистили перышки. Сейчас сезон миграции перелетных птиц, поэтому не исключено, что скоро они улетят в родные места. – Я никогда раньше не видела лебедей. Они такие грациозные, действительно благородные птицы. Сейчас здесь безлюдно, но скоро карантин закончится, появятся люди. Надеюсь, им никто не навредит, - говорит местный житель Дулат. По словам научного сотрудника Западно-Казахстанского государственного университета имени М.Утемисова, орнитолога Михаила Шпигельмана, появление лебедей на водоемах области не такая уж и большая редкость. – Сейчас у них период миграции, они ищут лучшее место, чтобы гнездиться. Вообще, появление этих птиц на мелких водоемах не очень хорошо. Они отпугивают других водоплавающих птиц. Скорее всего, на Желаевском карьере поселились лебеди-шипуны, это достаточно распространенный вид, - говорит Михаил Шпигельман.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.