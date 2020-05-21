.

18 мая во время спецоперации полицейские задержали четверых жителей Жангалинского района, которые подозреваются в незаконной охоте на сайгаков. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, при обыске жилья и хозяйственных построек у них были обнаружены 434 сайгачьих рога, два внедорожника, пять охотничьих ружей и 150 патронов разного калибра, бинокли, рации, приборы ночного видения, навигаторы и пилы. Кроме этого, у задержанных изъяли деньги в размере около одного млн тенге. – Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе временного содержания. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами"Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.