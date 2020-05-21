Жангабыл Сатбаев основал свою ферму в 2010 году. Тогда у него было 300 лошадей и 500 голов крупно рогатого скота. Сейчас глава крестьянского хозяйства заметно увеличил поголовье скота. В этом году он планирует реализовывать кумыс. -У меня 150 кобыл дают кумыс, планирую его продавать. У меня лошади нескольких пород. Среди которых мугалжарской породы, их я приобрел в Актобе. Для развития фермы использую инструменты государственной поддержки, - рассказал глава крестьянского хозяйства Жангабыл Сатбаев. В Акжайыкском районе уже отлажен механизм разведения скота. В прошлом году государством было оказана поддержка предпринимателям на общую сумму свыше 1 млрд тенге. Кроме того, в эту сферу было привлечено 996 млн тенге инвестиций. - 35 тысяч голов лошадей. На сегодняшний день 7 крестьянских хозяйств занимается их разведением. Сейчас на фермах установлено 80 солнечных батарей, крестьянскими хозяйствами закуплено 147 единиц техники, - пояснил руководитель районного отдела сельского хозяйства Мурат Сердалин. Стоит отметить, что благодаря таким опытным фермерам как Жангабыл Сатбаев активно развивается скотоводство в нашем регионе, в частности коневодство. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.