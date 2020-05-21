Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что на сегодняшний день в области зафиксировано 78 очагов заражения COVID-19. Также он подробно пояснил о заражении коронавирусом, пациента поликлиники №5 и медработника Областной многопрофильной больницы. - В фильтр поликлиники обратилась жительница города с температурой и, согласно алгоритму, с профилактической целью у нее отобрали мазок на коронавирус, по итогам положительного результата она была госпитализирована в инфекционную больницу. В травмпункте Областной многопрофильной больницы все сотрудники были обследованы в ходе скрининга, и у одной сотрудницы был выявлен случай коронавирусной инфекции. Ее также госпитализировали в инфекционную больницу, а все контактировавшие были обследованы и находятся на карантине. Также там были проведены дезинфекционные мероприятия, - отметил Нурлыбек Мустаев. Стоит отметить, что на 20 мая по Западно-Казахстанской области зарегистрировано 352 случая короновирусной инфекции. Из них 70% случаев расценены как завозные с РФ и прибывшие лица с Атырауской области, которые работают вахтовым методом. 105 случаев расценены, как контактные случаи. Из них 62 медработника, 3 сотрудника полиции и 40 случаев заражения COVID-19 домашние очаги. Всего на 21 мая выздоровели 189 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.