Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбека Мустаева, оба заразившихся являются контактными людьми с ранее заболевшим жителем Сырымского района. – 20 мая в Сырымском районе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим является работник районной больницы. У него при прохождении фильтра обнаружено наличие коронавируса. После госпитализации сельчанина сотрудники противоэпидемиологической службы проводят расследование, выявлен круг контактных. По итогам обследования в домашнем очаге выявлены еще два случая заражения. Эпидрасследование продолжается, и говорить, что случай является местным, мы пока не можем, - сообщил Нурлыбек Мустаев. На утро 21 мая в Западно-Казахстанской области зарегистрированы еще 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Одним из заболевших является жителем Жамбылской области, работающим в Российской Федерации. На автопереходе на границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализирован в карантинный стационар. Кроме этого коронавирусная инфекция обнаружена у 10 жителей нашей области. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. Еще один случай выявлен у медработника и у жителя области, работающего в Тенгизском месторождении Атырауской области. В связи с жалобами на повышение температуры тела, на скорой доставлен в провизорный стационар и были взяты пробы на лабораторные исследования. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. На сегодняшний день коронавирусная инфекция выявлена у 352 человек, выздоровели 189 человек. Летальных случаев не зарегистрировано. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.