Как режим ЧП повлиял на работу отдельно взятого коммунального предприятии и как «коммунальщики» включились в работу по выплате компенсаций в условиях карантина. Генеральный директор ТОО «Батыс Энергоресурсы», депутат облмаслихата Дина Галиметденова рассказала «Н» как режим ЧП повлиял на работу отдельно взятого коммунального предприятии, какие проекты в этот период оказались востребованными и как «коммунальщики» включились в работу по выплате компенсаций в условиях карантина.
– Дина Ерсейтовна, весна 2020 года выдалась напряженной и непредсказуемой. Как угроза пандемии и карантин сказались на работе вашей компании?
– Угроза пандемии коронавируса с одной стороны всем смешала планы, а с другой – заставила искать новаторские решения. К этому времени у нас уже были в разработке новые проекты. В 2017-18 годах мы начали внедрение Единого платежного документа (ЕПД). Идея в том, чтобы собрать все коммунальные платежи нашего потребителя в одном документе — счете-извещении. Удобство его в том, чтобы доставлять его уральцам раз в месяц, а они могли оплатить все комуслуги по одному лицевому счету либо в кассе, либо в банках второго уровня или в терминалах. Это очень удобно. Прежде, в каждую квартиру от каждой компании приходили сотрудники, и приносили целую стопку счетов. После чего все начинали искать кассы коммунальных предприятий, чтобы оплачивать эти счета. В итоге волокита, очереди, нервы и масса потерянного времени. Считаю, тут должен выиграть прежде всего потребитель -чтобы было понятно как быстро оплатить любую комуслугу. В этом направлении и шла работа.
– В итоге проект был реализован?
– Проект Единого платежного документа интенсивно заработал в 2019 году и, надо сказать, весьма успешно. Хотя необходимого финансирования и инвестиций практически и не было. Но мы смотрели дальше. Единый платежный документ мы предложили сделать параллельно еще и цифровым, чтобы была возможность оплачивать счета онлайн – то есть вообще без бумаг, не выходя из дома. Говоря простым языком, наша программа объединяет все данные потребителя о начислениях и платежах, выводит эти данные на его мобильный телефон, смартфон, компьютер и дает возможность произвести оплату с помощью тех или иных платежных систем банков второго уровня. Это, кстати, стало и нашим вкладом в реализацию идеи общей цифровизации страны, которую поставил в свое время Елбасы Нурсултан Назарбаев и продолжил внедрять Президента Косым- Жомарт Токаев.
– А как это оценили потребители?
– Как все новое и незнакомое – этот процесс восприняли не однозначно, было недопонимание. Компании прежде не торопились внедрять цифровые технологии, а в широких массах не спешили приобретать навыки пользования электронными платежами. Но как только зазвучали такие термины как самоизоляция, карантин, чрезвычайное положение, когда люди вынуждены были остаться дома, не выходить на улицу, тем более производить оплаты в местах скопления, тогда стало понятно: сани готовят летом, а телегу зимой – ко всему в нашей жизни нужно готовиться заранее. К слову, и областной акимат на протяжении ряд лет настаивал, чтобы «коммунальщики» ускорили внедрение мобильных цифровых систем, причем реализовать это проект предлагалось силами наших, местных программистов из IT-Ассоциации.
– Карантин, получается, преподнес урок – как в известной басне про лебедя, рака и щуку. Как же договорились в итоге?
– Еще до объявления ЧП в стране большинство участников рынка пришли к пониманию проблемы и решению объединить общие усилия. Мы поддержали идею облакимата, а затем постепенно и другие коммунальные компании стали входить в проект, а программисты делали свою работу и дело начало продвигаться. Когда наступил кризис, стало ясно: мобильные системы оплаты – единственный способ производить оплаты без рисков и задержек. Приведу цифры. Если в 2018 году на долю электронных платежей за комуслуги приходилось всего около 40% платежей. В марте 2020 года, когда объявили об ужесточении режима карантина, число электронных платежей выросло до 68%. В мае, когда карантинные меры стали поэтапно снимать, рост электронных платежей достиг 80%. Карантин закончится, а все удобства и выгоды этой системы люди ощутят, и надеемся, будут продолжать ею пользоваться.
– Что требуется от потребителя, чтобы воспользоваться преимуществами системы электронной оплаты коммунальных слуг?
– Первый шаг – установить на свой смартфон мобильную программу ЕПД «Батыс Энергоресурсы». У каждого потребителя есть не только свой, уникальный номер телефона, но и уникальный номер коммунального лицевого счета. Остается только придумать и запомнить пароль доступа к программе. После регистрации в программе потребитель сможет просматривать текущее состояние счета по всем видам услуг, историю своих платежей за нужный период, выбирать из списка и оплачивать конкретные услуги, по своему желанию. Для проведения платежа, к примеру, можно использовать банковские системы, произвести оплату с банковской карты.
– Очень удобно, учитывая, что нередко у потребителей возникают претензии к истории своих платежей. Но тут возникает другой вопрос: онлайн-оплатой комуслуг легко воспользуется более молодое и продвинутое в цифровизации поколение, а как быть людям пожилыми, пенсионерами?
– Естественно, польза от проекта должна быть для всех граждан и мы именно в этом направлении работаем. Для людей пожилого возраста тоже есть возможность воспользоваться этой услугой – используя домашний компьютер и интернет. Монитор компьютера раз в десять больше смартфона, проще в использовании, цифры и буквы намного крупнее. Можно зайти на сайт компании www.batyser.kz, зарегистрироваться в «Личном кабинете» и так же получить доступ ко всем функциям программы, которые я перечислила выше.
– Кассы и терминалы по-прежнему будут работать?
– Конечно, ситуация с коронавирусом меняется, вот уже наступает оптимистичный период – ослабления карантинных мер, и мы возобновили работу нескольких касс в разных районах города, где обеспечены условия санитарной безопасности. Есть еще один потенциальный ресурс – установка наших собственных платежных терминалов в общедоступных для потребителей местах, которые также дают возможность быстрой оплаты. На терминалах крупные цифры, с ними удобно работать. Мы ждем одобрение этого проекта от антимонопольного органа, поскольку это связано с необходимостью разрешить нам ввести инвестиционную статью расходов.
– Сейчас уральцев волнуют вопросы возмещения государством расходов на комуслуги в период карантина. Ваше предприятие участвует в решении этой задачи?
– После выхода Постановления о поддержке социально-уязвимых слоев граждан, у нас в области была создана рабочая группа, в которую вошли специалисты управления энергетики, местные исполнительные органы, программисты и наши специалисты. Был создан сайт www.15000.kz, зайдя на который граждане могут подать заявку на получение компенсации за комуслуги в размере 15 тысяч тенге ежемесячно. На этом сайте можно получить всю необходимую информацию, уточнить и выяснить, кому компенсация полагается. Это удобно – не создает очередей при подаче заявок. Надеемся, все коммунальные компании, и мы в том числе, свою работу по рассмотрению этих заявок сделают оперативно и без задержек.
– Угроза пандемия коронавируса постепенно уходит, но, сегодня все чаще можно слышать тезис – этот период навсегда изменил нашу жизнь. С Вашей точки зрения, в чем эти перемены?
– Думаю, эта ситуация научила нас быть более ответственными, осторожными, обдуманными и экономными в своих действиях. Многие задумались, осознали, что на самом деле важно и дорого, а без чего можно вполне обойтись. Например, удаленная работа для многих стала очевидной возможностью – она стала актуальной и, безусловно, изменит жизнь части граждан. Мы наблюдаем сейчас, как новые технологии не просто постучали к нам в дверь. Они давно сигналят о нашей зацикленности на природоресурсной экономике. Кризис показывает: необходимы долгосрочные инвестиции в проекты, которые полезны широким массам. В проекты, которые стимулируют людей активно менять свою жизнь, учиться и эффективно осваивать достижения современного технического прогресса. Уверена – и государство, и общество сделают правильные выводы из этого сложного этапа и полученного опыта.
