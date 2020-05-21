Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, одной из главных причин роста заболеваемости является заражения в закрытых коллективах. По последним данным, на месторождении Тенгиз зарегистрировано 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией. – Учитывая рост заболеваемости на Тенгизском месторождении в Атыраускую область была направлена правительственная комиссия, по результатам которой будет принят план проведения работ. Эти мероприятия будут направлены на снижение количества заболеваемости на месторождении. В настоящее время необходимо усилить контроль за выполнением этого плана. В противном случае это может привести к увеличению числа больных, к изоляции и к естественному или к принудительному закрытию предприятия, - заявила Айжан Есмагамбетова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.