На месторождении зарегистрировано около 935 случаев заболеваемости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 200 сотрудников подрядной организации КПО б.в. не вышли на месторождение, требуя улучшения условий труда (видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, одной из главных причин роста заболеваемости является заражения в закрытых коллективах. По последним данным, на месторождении Тенгиз зарегистрировано 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией. – Учитывая рост заболеваемости на Тенгизском месторождении в Атыраускую область была направлена правительственная комиссия, по результатам которой будет принят план проведения работ. Эти мероприятия будут направлены на снижение количества заболеваемости на месторождении. В настоящее время необходимо усилить контроль за выполнением этого плана. В противном случае это может привести к увеличению числа больных, к изоляции и к естественному или к принудительному закрытию предприятия, - заявила Айжан Есмагамбетова.