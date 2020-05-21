Мамы и папы, бабушки и дедушки, запасайтесь цветными мелками! "Мой ГОРОД" объявляет конкурс детских рисунков "Разноцветный мир".  "Мой ГОРОД" дарит велосипед на День защиты детей Ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, мы объявляем конкурс рисунков "Разноцветный мир". Однако в связи с режимом карантина, чтобы не подвергать детей и их родителей риску, конкурс пройдет в режиме онлайн. Условия конкурса довольно просты. Что нужно сделать. Нужно, чтобы ваш ребенок нарисовал рисунок на асфальте, Вы фотографируете рисунок и присылаете его нам. НО! Обязательное условие - на фото вместе с рисунком должен быть ваш ребенок! Фото вы можете сделать любое - селфи, ребенок может стоять, сидеть, лежать, прыгать главное, чтобы это было на фоне рисунка. А лучше всего, если ваш ребенок станет дополнением своего рисунка! В общем, нужно много мелков, куча свободного времени и море фантазий! В письме также нужно написать имя, фамилию и возраст вашего ребенка, и скан или фото документа, удостоверяющего личность (для того чтобы удостовериться, что ребенок Ваш. Документ не публикуется). Все это нужно прислать на [email protected]. Условия конкурса можно уточнить по номеру 51-39-97. Мы размещаем фото на сайте, чтобы читатели могли проголосовать. Фотографии принимаются до 12.00 30 мая, ибудут публиковаться на сайте с 21 мая до 30 мая. Победители будут определяться количеством набранных голосов. Наши спонсоры приготовили для вас призы: Победителю достанется велосипед от магазина "Чунга чанга", за занятые 2, 3 места и специальный приз "Выбор редакции" вас также ждут ценные подарки - сертификат на посещение детского бассейна "Немо", сертификат на посещение занятий в "Бэби клуб", сертификат на посещение приема любого детского специалиста в клинике "Сити мед". Результаты конкурса будут опубликованы на сайте 1 июня - в День защиты детей. В этот же день победителям будут вручены подарки. С условиями конкурса можно ознакомиться здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.