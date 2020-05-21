Мальчик вышел из дома №57 по 10-ой улице в мкр. «Жулдыз». Зовут его Али, ему 1,5 года, прихрамывает на правую ногу, сообщается в социальных сетях. Пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова сообщила, что сегодня, 21 мая, поиски ребенка продолжаются. - Сегодня с рассветом к поискам подключились жители города, пригородного поселка и волонтеры в количестве 400 человек. Задействовано 50 бойцов национальной гвардии, более 100 полицейских, свыше 20 единиц техники, а также от ДЧС 4 единицы техники, 16 человек и две служебных собаки. В настоящее время проверяются более 50 улиц мкр. Жулдыз и все окрестности. Если кто-либо знает о местонахождении ребенка, просим позвонить на номер "102", - сообщила Гульназира Мухтарова. Полицейские используют три дрона для поисков ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.