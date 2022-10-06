ущелье Бутаковка – начало с домика лесника до нижнего водопада «Бутаковка»;

Акбулак – Кок Жайлау –начало с остановки «Акбулак» до плато Кок Жайлау;

ущелье Казачка – начало с закрытого шлагбаума на Казачке до плато Кок Жайлау;

ущелье Кимасар – начинается с заброшенного дома до кемпинг-зоны в ущелье Кимасар;

ущелье Проходное – с каменной остановки до водопада «Девичьи слезы».

дворец спорта имени Балуана Шолака,

гостиница «Казахстан»,

парковка гостиницы Казахстан,

парк Первого президента.

В акимате города сообщили, что восьмого октября в Алматы состоится массовый экологический субботник. Акция охватит самые популярные туристские места в Большом и Малом Алматинском ущелье:Всем участникам предоставят необходимый инвентарь и ланч-боксы с водой. Организованы и трансферы с города.для организованного выезда:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.