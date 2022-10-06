Жителей просят присоединиться к акции. Алматинцев просят не подбирать совят В акимате города сообщили, что восьмого октября в Алматы состоится массовый экологический субботник. Акция охватит самые популярные туристские места в Большом и Малом Алматинском ущелье:
  • ущелье Бутаковка – начало с домика лесника до нижнего водопада «Бутаковка»;
  • Акбулак – Кок Жайлау –начало с остановки «Акбулак» до плато Кок Жайлау;
  • ущелье Казачка – начало с закрытого шлагбаума на Казачке до плато Кок Жайлау;
  • ущелье Кимасар – начинается с заброшенного дома до кемпинг-зоны в ущелье Кимасар;
  • ущелье Проходное – с каменной остановки до водопада «Девичьи слезы».
  Всем участникам предоставят необходимый инвентарь и ланч-боксы с водой. Организованы и трансферы с города. Дата и время сбора - восьмого октября с 7:45-8:00 Точки сбора для организованного выезда:
  • дворец спорта имени Балуана Шолака,
  • гостиница «Казахстан»,
  • парковка гостиницы Казахстан,
  • парк Первого президента.
  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.