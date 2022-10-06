Жителей просят присоединиться к акции.
В акимате города сообщили, что восьмого октября в Алматы состоится массовый экологический субботник. Акция охватит самые популярные туристские места в Большом и Малом Алматинском ущелье:
ущелье Бутаковка – начало с домика лесника до нижнего водопада «Бутаковка»;
Акбулак – Кок Жайлау –начало с остановки «Акбулак» до плато Кок Жайлау;
ущелье Казачка – начало с закрытого шлагбаума на Казачке до плато Кок Жайлау;
ущелье Кимасар – начинается с заброшенного дома до кемпинг-зоны в ущелье Кимасар;
ущелье Проходное – с каменной остановки до водопада «Девичьи слезы».
Всем участникам предоставят необходимый инвентарь и ланч-боксы с водой. Организованы и трансферы с города.
Дата и время сбора - восьмого октября с 7:45-8:00Точки сбора для организованного выезда:
дворец спорта имени Балуана Шолака,
гостиница «Казахстан»,
парковка гостиницы Казахстан,
парк Первого президента.
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