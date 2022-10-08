- Весной и осенью мы традиционно высаживаем деревья в разных районах города. Сегодня мы посадили молодые саженцы в трёх скверах (Пушкина, Молдагалиева и Айтиева). Сельские округа также вносят свой вклад в чистоту нашего города, - сказал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

Фото: акимат Алматы В Уральске прошёл общегородской субботник. В уборке общественных пространств от мусора приняли участие различные организации и учреждения, представители малого и среднего бизнеса, студенты и горожане.Всего высажено 350 саженцев сирени, катальпы, кизильника, березы, акации и барбариса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.