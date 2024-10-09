Суд Астаны принял коллективный иск журналистов против Мининформации

Суд по гражданским делам Астаны принял коллективный иск девяти казахстанских журналистов против министерства культуры и информации. По мнению истцов, положения нового приказа, утверждающего "Типовые правила аккредитации журналистов", нарушает их конституционные права на свободу слова и распространение информации.

Суд по гражданским делам Астаны принял коллективный иск девяти казахстанских журналистов против министерства культуры и информации.

По мнению истцов, положения нового приказа, утверждающего "Типовые правила аккредитации журналистов", нарушает их конституционные права на свободу слова и распространение информации.

Как отметили в международном фонде защиты свободы слова "Әділ сөз", который оказывает юридическую поддержку журналистам, ключевой проблемой является пункт, запрещающий аккредитованным журналистам распространять информацию, полученную от госорганов, через любые другие СМИ, кроме тех, которые аккредитовали журналиста. Отмечается, что в случае нарушения этого условия дважды, журналист может быть лишен аккредитации на срок до шести месяцев.

— Хотелось бы обратить внимание на то, что и процедура введения типовых правил аккредитации прошла с нарушением Закона "О правовых актах", в частности, установив срок действия типовых правил "задним числом", хотя правовые акты, устанавливающие новую юридическую ответственность, не могут быть введены в действие до истечения 60 календарных дней после официальной публикации. Государство требует неукоснительного соблюдения закона гражданами страны, следовательно и его органы не имеют ни морального, ни юридического права игнорировать процессуальные требования законодательства, - сообщила президент фонда Карла Джаманкулова.

В фонде также заявили, что требование публиковать информацию только в СМИ, от которого подана аккредитация, может ограничивать свободу журналистской деятельности и нарушать принцип равного доступа к информации.

— Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы информацию, которую они дают на брифингах, услышало как можно больше граждан. И учитывая, что у людей сложились разные привычки получения новостей - кто-то читает газеты, а кому-то удобней пролистать социальные сети - государство должно не ограничивать каналы распространения информации, а просить нас рассказывать, как можно большему количеству людей. В период расцвета анонимных каналов ограничивать авторский контент профессиональных журналистов глупо. Я уверена, что справедливый судебный процесс вынесет решение в нашу пользу и уберет эти абсурдные требования, которые не несут никакой практической пользы обществу и осложняют работу профессиональным журналистам, - сказала Тамара Вааль, шеф астанинского бюро интернет-журнала "Власть", участница коллективного иска.

Журналисты настаивают на признании противоречащими закону отдельных пунктов приказа, утвержденного министерством культуры и информации, и требуют их отмены.