23 февраля в Атырауском городском суде №2 продолжился опрос свидетелей по делу об избиении ребенка в специализированном детском саду «Алтын балык» для детей с общим недоразвитием речи и задержкой психоречевого развития, сообщает "Ак Жайык".
Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой ведется в режиме онлайн. На прошлом заседании суду не удалось опросить логопеда Алтынай Шугаеву, фигурирующую на нескольких видео. По словам Алтынай Шугаевой, в данный момент она уволилась из детского сада по собственному желанию. В «Алтын балык» она работала с 2012 года, непосредственно в старшей группе «Звездочка» - с ноября 2018 года. Рабочее время логопеда с 8.30 до 12.15. Она ведет как фронтальные (общегрупповые), так и индивидуальные занятия.
- 18 декабря 2019 года день начался как обычно, занятия шли по своему порядку, с этим ребенком я тоже занималась. Часов в 11 воспитатель Мария Измагамбетова ненадолго оставила мне детей - ее вызвали к методисту, кажется. В то время, когда я была в группе, этот мальчик толкнул другого ребенка, ударил по переносице. Я сделала ему замечание. Позже поставила в известность воспитателя. Фактов рукоприкладства со стороны Марии Кабдуловны не замечала. Но она воспитатель строгая, где-то жесткая, требует, чтобы в группе была дисциплина, порядок, каждый ребенок сидел за своей партой, - сказала логопед Алтынай Шугаева.
- 18 декабря вы сидели у себя в кабинете. Поясню, что дверь кабинета выходит прямо в группу «Звездочка». Почему вы не вышли на громкий крик ребенка? - задали вопрос в суде Шугаевой.
- Я не слышала громкого крика, вы же знаете, что он может кричать в разных ситуациях, когда хочет получить игрушку или чем-то недоволен, - ответила она.
- Вы видели, что воспитатель наносит телесные повреждения или предпринимает другие действия в отношения этого ребенка – ругает, пугает? – задал вопрос прокурор.
- Нанесения телесных повреждений не видела. Только как ребенок мыл стену, там на видео я присутствую. Он что-то там испортил, не помню что, может, изрисовал. Мы в школе тоже делали уборку, и я ничего в этом такого не видела, - пояснила Шугаева.
- Ребенок мыл подоконник, и вы в этом ничего особенного не видели? Как вы это воспринимали? - спросил прокурор.
- Я воспринимала так, что это неправильно, - сказала Шугаева.
- И при этом никак не реагировали? - снова последовал вопрос от прокурора.
- Я не отвечаю за работу воспитателя. Признаю свою вину за то, что вовремя не сообщила руководству. Но думаю, что руководство могло и само могло видеть записи видеокамер, - ответила Шугаева.
- Вы сами себе противоречите: то говорите, что не видели в этой ситуации ничего особенного, то вините себя за то, что не сообщили руководству о случившемся, – отметила судья.
Некоторых фактов «непедагогического» обращения воспитателя с мальчиком, Шугаева, по ее утверждению, не замечала, хотя и находилась в это время в группе. То между ними стояли другие дети, то она находилась в другом конце комнаты, откуда ничего не видела.
- Какой это счету инцидент в группе? – задала вопрос мать потерпевшего мальчика.
- Второй.
- И в первом случае вы тоже присутствовали на записях. Почему вы не защищали детей как педагог и как мать, которая тоже растит ребенка, - спросила мать потерпевшего мальчика.
- Я сказала воспитателю, когда он мыл подоконник. А по первому случаю суд уже был, - пояснила Шугаева.
Адвокат потерпевшей стороны, прокурор и судья неоднократно задавали вопрос свидетельнице: было ли это в порядке вещей, что дети моют стены и подоконники в садике, как она к этому относилась и почему не сообщила руководству о том, что воспитатель применяет такие методы. Но добиться от нее однозначного ответа никак не удавалось. Судья отметила, что отвечая на вопрос, свидетельница говорит одно, а на уточняющие вопросы отвечает по-другому. То есть, не дает полный ответ на вопросы, всю информацию приходится дословно «вытаскивать клещами». В итоге суд сделал свидетелю официальное предупреждение.
В процессе опроса свидетель призналась, что боялась сообщать руководству об этих фактах.
- Воспитатель старше меня по возрасту, она была на хорошем счету, и я не знала, как отреагирует руководство на мои слова. Кроме того, я в то время переживала стресс, чувствовала предвзятое к себе отношение, – сказала Шугаева.
Отвечая на вопрос, как она оценивает взаимоотношения в садике и в группе в частности, свидетель рассказала, что, по ее мнению, группа была недружной, в частности, с матерью мальчика у нее были недопонимания.
- На меня писали доносы и докладные в разные инстанции. За это время у нас было столько проверок, у меня начался стресс. Мама ребенка писала в ватсап, провоцировала меня. Она была недовольна тем, что я задала ребенку слишком сложный для него стих. Мне было очень обидно. Я просила перевести меня в другую группу, - рассказала Шугаева.
На просьбу описать ребенка Шугаева ответила, что он занимался по настроению, его нельзя назвать агрессивным, но несколько раз она видела, что он толкал других детей.
- Говорило ли вам руководство, что хочет избавиться от этого ребенка, что необходимо создать для него невыносимые условия?- задала вопрос адвокат обвиняемой.
- Нет, я такого никогда не слышала, - ответила Шугаева.
Следующее заседание пройдет 2 марта.
Напомним, неоднократные избиения
, происходившие в группе «Звездочка» еще в ноябре 2019 года, были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Отец пострадавшего ребенка Рашид Тукешев публично обратился к Генеральному прокурору, министру внутренних дел, министру образования, акиму Атырауской области, уполномоченному по правам ребёнка в РК Аружан Саин. После проведения досудебного расследования по статье 110 УК РК «Истязание» с назначением комплекса судебных экспертиз уголовное дело в отношении воспитателя было направлено в суд. Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой ведется в режиме онлайн. 19 февраля был завершен просмотр 24 видеофрагментов со сценами «непедагогичного» обращения воспитателя с ребенком. На некоторых эпизодах видно, как воспитатель хватает ребенка
за уши, отталкивает локтем, как плачет затем мальчик, лежит на полу, но женщина не проявляет участия и не пытается его успокоить.
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