Суд обязал снести незаконно построенное здание в Уральске

Специализированный административный суд Уральска рассмотрел административное дело в отношении жителя города. Его обвинили по статье 319 КоАП РК «Незаконное строительство».

Из материалов дела следует, что он начал строительство двухэтажного здания, представив утвержденный проект, который предусматривал возведение двух жилых домов с отдельными входами, лестницами и подвалами. Однако проверка, проведенная управлением государственного архитектурно-строительного контроля, выявила серьезные расхождения между проектом и реальным объектом.

Так, фактические размеры здания составили 25×20 метров вместо заявленных 14,40×13,50 метров. Вместо двух отдельных домов построено одно здание с общим входом, лестницей и подвалом. Также отсутствовали разделительные стены между домами, что нарушило проектные требования.

Эти несоответствия позволили контролирующим органам сделать вывод о том, что здание предназначено для коммерческого использования. Однако целевое назначение участка, согласно государственному акту, – строительство жилого дома.

Но мужчина заявил, что изменения в проект были вынужденными, он хотел построить дом для своей большой семьи. По его словам, новый проект был направлен на утверждение, но отклонен.

– Сотрудники отдела архитектуры указали, что проект нарушает нормы законодательства. Помимо целевого несоответствия, в строительстве не учтены важные требования: пожарная безопасность, наличие аварийных выходов и других инженерных решений. Инспекторы утверждают, что до завершения строительства объект необходимо узаконить, однако для этого потребовалось бы полностью пересмотреть проект, что на данный момент невозможно, - говорится в сообщении суда.

Суд признал вину владельца незаконной постройки и назначил штраф в размере 55 380 тенге. Также, суд обязал снести незаконно возведенное здание.

Суд напомнил, что любое строительство должно соответствовать целевому назначению земельного участка. Любые изменения в проекте требуют согласования с местными властями. Нарушение этих правил может привести к штрафам, судебным разбирательствам и сносу строений.