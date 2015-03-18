Суд отпустил оскорбившую полицейского в Текели женщину-водителя

Женщина-водитель, ставшая героиней скандального ролика, признана виновной в оскорблении полицейского, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кадр с видеоролика YouTube 17 марта суд Текели огласил решение по этому инциденту. Напомним, конфликт между владелицей авто и сотрудником полиции возник на фоне остановки из-за выключенных фар. "Постановлением Текелийского суда Юлия Кучина признана виновной по статье "Оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей". При этом приняты во внимание такие факторы, как то, что Кучина признала свою вину, извинилась перед сотрудниками по