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Суд отпустил оскорбившую полицейского в Текели женщину-водителя

Женщина-водитель, ставшая героиней скандального ролика, признана виновной в оскорблении полицейского, передает корреспондент Tengrinews.kz. Кадр с видеоролика YouTube 17 марта суд Текели огласил решение по этому инциденту. Напомним, конфликт между владелицей авто и сотрудником полиции возник на фоне остановки из-за выключенных фар. "Постановлением Текелийского суда Юлия Кучина признана виновной по статье "Оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей". При этом приняты во внимание такие факторы, как то, что Кучина признала свою вину, извинилась перед сотрудниками по
Marat
Суд отпустил оскорбившую полицейского в Текели женщину-водителя
Женщина-водитель, ставшая героиней скандального ролика, признана виновной в оскорблении полицейского, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадр с видеоролика YouTube
Кадр с видеоролика YouTube
 Кадр с видеоролика YouTube 17 марта суд Текели огласил решение по этому инциденту. Напомним, конфликт между владелицей авто и сотрудником полиции возник на фоне остановки из-за выключенных фар. "Постановлением Текелийского суда Юлия Кучина признана виновной по статье "Оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей". При этом приняты во внимание такие факторы, как то, что Кучина признала свою вину, извинилась перед сотрудниками полиции, оплатила штраф за нарушение правил дорожного движения, а также то, что женщина-водитель имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Учитывая все это, суд постановил прекратить уголовное дело в связи с раскаянием Кучиной", - рассказал пресс-секретарь ДВД Алматинской области Дарын Арыстанбеков. Напомним, скандальное видео появилось в Интернете 7 марта - на ролике полицейские пытаются посадить женщину-водителя в патрульное авто. На видео также зафиксирована реакция прохожих, которые возмущены поведением полицейских. Однако позже в ДВД представили свою видеоверсию произошедшего. В частности, на видео, обнародованном сотрудниками ДВД Алматинской области, женщина-водитель на просьбу предъявить документы, обращается к сотруднику полиции с нецензурной бранью. Женщина оскорбляет его, ругается матом, говорит на повышенных тонах. На нее было заведено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". По данным полиции, женщина-водитель была остановлена из-за выключенных фар. Как сообщалось ранее, она уже оплатила штраф в размере 5 МРП.

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