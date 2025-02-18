Суд по двойному убийству в ЗКО пройдет с участием присяжных

Ходатайство в части рассмотрения дела с участием присяжных заседаний судья удовлетворила, а вот в части перевода дела с казахского на русский язык и в части отправления дела на устранение нарушений судья отказала.

3 февраля 2025 года представитель МВД заявил о том, что раскрыто двойное убийство, совершенное 25 лет назад. 17 февраля в Специализированном суде по уголовным делам ЗКО под председательством судьи Гильмановой прошло предварительное слушание по делу. На скамье подсудимых оказались 53-летний Аскар Батыров и 50-летний Алибек Сармагамбетов. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В ходе судебного заседания адвокаты подсудимого Сармагамбетова заявили сразу несколько ходатайств, в которых указали, что им не дали возможности полноценно ознакомится с материалами дела, а в нём много нестыковок и нарушений. Также они считают, что нет достаточных доказательств причастности их подзащитного к преступлению. Они ходатайствовали о возвращении дела в прокуратуру и перевести дело на русский язык. Также они хотели, чтобы суд вели с участием присяжных заседателей.

18 февраля судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Динара Гильманова огласила решения по заявленным ходатайствам.

Ходатайство в части рассмотрения дела с участием присяжных заседаний судья удовлетворила, а вот в части перевода дела с казахского на русский язык и в части отправления дела на устранение нарушений судья отказала.

Также судья отметила, что постановление обжалованию не подлежит.