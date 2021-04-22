Суд продлил срок домашнего ареста Елжану Биртанову до 14 мая, но разрешил ему ходить на работу

Елжан Биртанов находится под домашним арестом с 7 ноября 2020 года, передает Informburo.kz. Фото из архива"МГ" Бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест до 14 мая, но разрешили выходить из дома. "Срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елжана Биртанова продлить по 14 мая 2021 года. Разрешить выход из жилища с 8:00 до 19:00, за исключением медицинских учреждений", – сказала судья Акмарал Исаева. Суд удовлетворил ходатайство адвоката, так как Елжан Биртанов не нарушал меры пресечения и ему нужно работать, чтобы содержать семью. Экс-министр здравоо