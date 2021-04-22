Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

COVID-19

Суд продлил срок домашнего ареста Елжану Биртанову до 14 мая, но разрешил ему ходить на работу

Елжан Биртанов находится под домашним арестом с 7 ноября 2020 года, передает Informburo.kz. Фото из архива"МГ" Бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест до 14 мая, но разрешили выходить из дома. "Срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елжана Биртанова продлить по 14 мая 2021 года. Разрешить выход из жилища с 8:00 до 19:00, за исключением медицинских учреждений", – сказала судья Акмарал Исаева. Суд удовлетворил ходатайство адвоката, так как Елжан Биртанов не нарушал меры пресечения и ему нужно работать, чтобы содержать семью. Экс-министр здравоо
gorod
Суд продлил срок домашнего ареста Елжану Биртанову до 14 мая, но разрешил ему ходить на работу
Елжан Биртанов находится под домашним арестом с 7 ноября 2020 года, передает Informburo.kz
Экс-глава Минздрава Биртанов задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере
Экс-глава Минздрава Биртанов задержан по подозрению в растрате денег в крупном размере
Фото из архива"МГ" Бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест до 14 мая, но разрешили выходить из дома. "Срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Елжана Биртанова продлить по 14 мая 2021 года. Разрешить выход из жилища с 8:00 до 19:00, за исключением медицинских учреждений", – сказала судья Акмарал Исаева. Суд удовлетворил ходатайство адвоката, так как Елжан Биртанов не нарушал меры пресечения и ему нужно работать, чтобы содержать семью. Экс-министр здравоохранения сейчас работает директором ТОО "Емдеу Групп". Ранее экс-министру было запрещено общение с кем-либо, кроме членов семьи и адвокатов. В суде пояснили, что Елжан Биртанов может выйти на работу и общаться с людьми, но в остальной части мера пресечения остаётся без изменения. С ходатайством о продлении домашнего ареста Биртанову в суд обратились представители прокуратуры. Предыдущий срок ареста экс-министра здравоохранения истекает в конце апреля. На заседании суда, которое проходило в режиме онлайн, экс-глава Минздрава просил суд снять с него арест, поскольку на свободе он бы принёс больше пользы в борьбе с пандемией. В сети распространилась фотография Елжана Биртанова, сделанная во время заседания. На судебном заседании стало известно, что расследование дела Биртанова ещё не завершено. "Генеральная прокуратура дала указания по назначению дополнительной комиссионной экспертизы с участием представителя подрядчика Ericsson Nikola Tesla. Далее необходимо провести иные следственные действия, объявить об окончании досудебного расследования, ознакомить участников процесса с материалами уголовного дела, составить обвинительный акт, а также провести иные следственные действия", – сказала Акмарал Исаева. По её словам, Биртанов подозревается в растрате, хищении денежных средств, причинении государству материального ущерба в особо крупном размере на сумму 526 225 351 тенге. Срок досудебного расследования установлен до 14 мая 2021 года. В конце марта адвокат Биртанова Дмитрий Куряченко заявил телеканалу "Астана" об ухудшении состояния здоровья экс-министра и о том, что, по его мнению, суд безосновательно продлил подозреваемому арест. Елжан Биртанов находится под домашним арестом с 7 ноября 2020 года. Экс-министра здравоохранения подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. О задержании бывшего министра стало известно 31 октября 2020 года. 2 ноября эту информацию подтвердил комитет по финансовому мониторингу. Позже известные врачи страны обратились с открытым письмом в поддержку Елжана Биртанова. Они попросили справедливого расследования в отношении экс-министра и смягчения меры пресечения на время следствия. Врачи Юрий Пя и Вячеслав Локшин, а также лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев, сенатор Едил Мамытбеков и другие подписали личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в отношении Елжана Биртанова. Суд изменил меру пресечения Биртанову, отпустив его под домашний арест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
суд хищения арест Елжан Биртанов

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article