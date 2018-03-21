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Происшествия Социум

Суд Уральска арестовал подозреваемого в жестоком убийстве женщины

Азимбека АСЫЛБЕКОВА подозревают в убийстве 49-летней Джамили ДЖУМАГАЗИЕВОЙ, тело которой было найдено 19 марта возле здания УВД Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 марта, в Уральском городском суде под председательством судьи Исмаиловой была рассмотрена санкция на арест подозреваемого в убийстве женщины. Азимбека АСЫЛБЕКОВА арестовали на два месяца на время следствия по статье 99 ч 1 УК РК - "Убийство". Он подозревается в убийстве женщины, тело которой было найдено с признаками насильственной смерти возле здания УВД города Уральск. Напомним, утром 19 марта около г
Кристина Кобина
Суд Уральска арестовал подозреваемого в жестоком убийстве женщины
Азимбека АСЫЛБЕКОВА подозревают в убийстве 49-летней Джамили ДЖУМАГАЗИЕВОЙ, тело которой было найдено 19 марта возле здания УВД Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 21 марта, в Уральском городском суде под председательством судьи Исмаиловой была рассмотрена санкция на арест подозреваемого в убийстве женщины. Азимбека АСЫЛБЕКОВА арестовали на два месяца на время следствия по статье 99 ч 1 УК РК - "Убийство". Он подозревается в убийстве женщины, тело которой было найдено с признаками насильственной смерти возле здания УВД города Уральск. Напомним, утром 19 марта около городского отдела полиции был найден окровавленный труп женщины. Фотографии с места происшествия по средствам месенджера WhatsApp облетели весь Казахстан. Позже подруги погибшей рассказали о том, что у нее осталась взрослая дочь. Женщина занималась бизнесом. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 27-летний житель города Уральск.  
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