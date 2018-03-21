Суд Уральска арестовал подозреваемого в жестоком убийстве женщины

Азимбека АСЫЛБЕКОВА подозревают в убийстве 49-летней Джамили ДЖУМАГАЗИЕВОЙ, тело которой было найдено 19 марта возле здания УВД Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 марта, в Уральском городском суде под председательством судьи Исмаиловой была рассмотрена санкция на арест подозреваемого в убийстве женщины. Азимбека АСЫЛБЕКОВА арестовали на два месяца на время следствия по статье 99 ч 1 УК РК - "Убийство". Он подозревается в убийстве женщины, тело которой было найдено с признаками насильственной смерти возле здания УВД города Уральск. Напомним, утром 19 марта около г