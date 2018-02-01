Суд Уральска не согласился с наказанием, которое запросил прокурор для сотрудницы полиции (видео)

Судья Уральского городского суда Магира КИТАРОВА сообщила, что суд не согласен с наказанием, которое запросил прокурор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 февраля, в Уральском городском суде должны были объявить приговор бывшей сотруднице ювенальной полиции Альфие ХАБИБУЛЛИНОЙ, которая обвиняется в получении взятки от предпринимателя. По словам прокурора ШОКПАНОВА, 31 октября ХАБИБУЛЛИНА и еще двое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В магазине "Перизат" было продано пиво несовершеннолетнему. 2 ноября ХАБИБУЛЛИНА, НАЙЗАБЕКОВА и ЕСЕНАЛИЕВА от