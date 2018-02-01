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Происшествия

Суд Уральска не согласился с наказанием, которое запросил прокурор для сотрудницы полиции (видео)

Судья Уральского городского суда Магира КИТАРОВА сообщила, что суд не согласен с наказанием, которое запросил прокурор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 февраля, в Уральском городском суде должны были объявить приговор бывшей сотруднице ювенальной полиции Альфие ХАБИБУЛЛИНОЙ, которая обвиняется в получении взятки от предпринимателя. По словам прокурора ШОКПАНОВА, 31 октября ХАБИБУЛЛИНА и еще двое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В магазине "Перизат" было продано пиво несовершеннолетнему. 2 ноября ХАБИБУЛЛИНА, НАЙЗАБЕКОВА и ЕСЕНАЛИЕВА от
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Суд Уральска не согласился с наказанием, которое запросил прокурор для сотрудницы полиции (видео)
Судья Уральского городского суда Магира КИТАРОВА сообщила, что суд не согласен с наказанием, которое запросил прокурор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 1 февраля, в Уральском городском суде должны были объявить приговор бывшей сотруднице ювенальной полиции Альфие ХАБИБУЛЛИНОЙ, которая обвиняется в получении взятки от предпринимателя. По словам прокурора ШОКПАНОВА, 31 октября ХАБИБУЛЛИНА и еще двое сотрудниц ювенальной полиции, выполняя свой долг, выявили нарушение. В магазине "Перизат" было продано пиво несовершеннолетнему. 2 ноября ХАБИБУЛЛИНА, НАЙЗАБЕКОВА и ЕСЕНАЛИЕВА отправились домой к хозяйке магазина. Так как предприниматель уже привлекалась к ответственности за данное правонарушение в этот раз она могла лишиться лицензии на продажу алкоголя. Они договорились о положительном решении данного вопроса. - 3 ноября девушки, не ставя в известность хозяйку магазина, пришли к ней. Во время разговора ХАБИБУЛЛИНА на экране мобильного набралу сумму 300 тысяч. Предприниматель предложила снизить сумму до 150 тысяч.  В итоге они остановились на 250 тысячах тенге, - сообщил прокурор. Далее предприниматель отправилась в ОСБ ДВД ЗКО, где написала заявление. Затем она позвонила ХАБИБУЛЛИНОЙ и сообщила, что пришла в ДВД. Та, в свою очередь, позвонила ЕСЕНАЛИЕВОЙ. ЕСЕНАЛИЕВА и предприниматель прошли в подъезд жилого дома. Там состоялась передача денег. После чего ЕСЕНАЛИЕВА была задержана. Все трое обвиняются по ст. 366 ч. 3 п. 2 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору". Альфия ХАБИБУЛЛИНА и ее адвокат заключили процессуальное соглашение о признании вины. На суде прокурор попросил лишить Альфию ХАБИБУЛЛИНУ звания капитана полиции, а также назначить ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отсрочкой на 5 лет, так как у обвиняемой 2 малолетних детей. По словам прокурора, статья предусматривает конфискацию имущества, добытого преступным путем. Однако доказательств того, что у обвиняемой имеется имущество, добытое преступным путем, прокуроры не выявили. Судья Магира КИТАРОВА заявила, что суд не согласен с наказанием, которое запросил прокурор и постановила вернуть дело в прокуратуру.
23mU-G-XwHo Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
взятка суд

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