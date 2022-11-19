Обвиняемые Масимов (экс-председатель КНБ) и Садыкулов (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти (часть 3 статьи 179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).Бывшего заместителя председателя КНБ Ергожина обвиняют в насильственном захвате власти и превышении власти и должностных полномочий. Бывшего заместителя председателя Осипова, экс-заместителя начальника департамента КНБ Акипова и бывшего начальника управления КНБ Бекмурата - по различным частям статьи 362 УК (превышение власти или должностных полномочий). Шестого января стало известно об аресте бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. В марте в комитете национальной безопасности показали изъятое имущество бывшего председателя - элитное жильё, золотые слитки и миллионы долларов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Суд в отношении Карима Масимова начался в Астане
Дело рассматривают под грифом «совершенно секретно». Фото из архива "МГ" В пресс-службе столичного суда проинформировали, что в Астане начался судебный процесс в отношении бывшего главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова. 7 ноября в Генеральной прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении бывшего руководства КНБ направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения. Обвиняемые Масимов (экс-председатель КНБ) и Садыкулов (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), наси