Суд в отношении Карима Масимова начался в Астане

Дело рассматривают под грифом «совершенно секретно». Фото из архива "МГ" В пресс-службе столичного суда проинформировали, что в Астане начался судебный процесс в отношении бывшего главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова. 7 ноября в Генеральной прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении бывшего руководства КНБ направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения. Обвиняемые Масимов (экс-председатель КНБ) и Садыкулов (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), наси