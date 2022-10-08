Суд вынес приговор прыгнувшему на голову кошке жителю Актау
Мужчина раскаялся, что суд принял за смягчающее обстоятельство.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Четвёртого октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошки. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали - им оказался 35-летний мужчина. В содеянном он сознался, в ту ночь, как выяснилось, был пьян.
Дело в отношении мужчины городской суд Актау рассмотрел седьмого октября. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов. Сам подсудимый вновь говорил о раскаянии и просил не лишать его свободы.
- Вина подсудимого доказана протоколом допроса, видеозаписью, заключением ветеринарного врача. Суд признал качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание полное признание подсудимым вины, его искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено, - рассказали в пресс-службе суда.
Подсудимого приговорили к общественным работам на 60 часов.
Тем временем за кошкой ухаживают волонтёры. Она всё ещё с трудом ходит.
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