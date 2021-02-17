Ущерб составил , сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Актюбинской области требуют закрытия свинофермы Жители села Бестамак Алгинского района, где находится свинокомплекс ТОО «Парижская коммуна-XXI», обратились к властям, требуя закрыть предприятие. Они пожаловались, что стоки с базы спускают в реку, отходы закапывают в землю, из-за постоянно зловонья жителям нечем дышать. Экологи выехали на место, экскаватором раскопали траншеи с отходами и проверили свиноферму. Факты нарушения экологических норм подтвердились. Площадь захоронений отходов составила 5,6 га, ущерб от загрязнений - 14 миллионов тенге, в связи с этим возбудили уголовное дело. В ходе проверки выкопали часть траншеи, оттуда вытащили 189 тонн отходов. В 2018 и 2019 годах предприятие работало без разрешения на эмиссии в окружающую среду. Вместо 40 тысяч голов свиней заявленных в проекте, на ферме содержали более 50 тысяч голов, - сообщили проверяющие. По словам главного эколога Актюбинской области Нуржана Аккула, ущерб из-за всех нарушений ТОО «Парижская коммуна-XXI» составил 7,27 миллиарда тенге. 7 февраля стало известно, что экономический суд принял решение относительно ТОО «Парижская коммуна-XXI». – Департамент экологии выявил, что производственные сточные воды свинокомплекса поступают на рельеф местности, и это не соответствует проекту. В зоне очистных сооружений нет специального оборудования и колодца обеззараживания, территория хранилища биологических отходов не ограждена, нет бетонированного покрытия. Фактическое поголовье свиней на ферме превышает 40 тысячи голов, указанных в проекте. В 2018 году их было более 50 тысяч, в прошлом году - почти 52 тысячи голов. Решениями суда приостановлена хозяйственная деятельность ТОО в части сбросов производственных сточных вод в пруды-накопители и на рельеф местности и в части эксплуатации хранилища биологических отходов до устранения нарушений. Ответчика лишили разрешения на эмиссии в окружающую среду, - сообщили в областном суде. Напомним, 19 ноября 2020 года возмущенные вонью, грязью, отходами предприятия жители, потребовали проверить его и закрыть. Обращение было опубликовано в соцсети, там же были видео скотомогильника, куда свозят отходы свинокомплекса, сброс нечистот фермы. Жители утверждали, что они идут в Илек и в почву. На свинокомплексе назначили срочную проверку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП  