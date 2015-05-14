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Социум

Судьбу «лесных детей» из Уральска будут решать после 25 мая

В данный момент 6-летняя Альбина и трехлетняя Карина находятся в Областном детском туберкулезном санатории "Ивушка", а полуторагодовалая Камилла временно находится в ГУ «Областной специализированный дом ребенка «Мейірім». Фото из архива "МГ" Начальник ювенальной полиции Гульшат ГУСМАНОВА, рассказала, что рассматривать вопрос о дальнейшей судьбе детей будут на комиссии после окончания учебного года, то есть после 25 мая. К тому же, по ее словам, вопрос о лишении родительских прав Насти ЕРЕМИНОЙ не стоит. Мать девочек Настя ЕРЕМИНА утверждает, что заберет детей позже, как только найдет жилье. -
gorod
Судьбу «лесных детей» из Уральска будут решать после 25 мая
В данный момент 6-летняя Альбина и трехлетняя Карина находятся в Областном детском туберкулезном санатории "Ивушка", а полуторагодовалая Камилла временно находится в ГУ «Областной специализированный дом ребенка «Мейірім».
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Начальник ювенальной полиции Гульшат ГУСМАНОВА, рассказала, что рассматривать вопрос о дальнейшей судьбе детей будут на комиссии после окончания учебного года, то есть после 25 мая. К тому же, по ее словам, вопрос о лишении родительских прав Насти ЕРЕМИНОЙ не стоит. Мать девочек Настя ЕРЕМИНА утверждает, что заберет детей позже, как только найдет жилье. - Я навещала детей, но сейчас не езжу, потому что денег нет, - говорит Настя. - Отец их тоже навещал. Я сейчас ищу жилье в городе где-нибудь. Потом детей заберу. Напомним, семья в лесу была обнаружена 10 октября в районе Второго дачного коллектива. После того как о семье с маленькими детьми написали журналисты, на место поехали все социальные службы города. Настя с детьми была госпитализирована в детскую больницу,чтобы пройти обследование, а отца Репека АБСИМЕТОВА забрала полиция для установления личности, поскольку у него не было паспорта.Настя с детьми пробыла в кризисном центре полтора месяца. За это время старшую дочь Альбину власти устроили в СОШ №21, куда она пошла в первый класс. Однако из кризисного центра семью выселили за то, что Настя пришла туда в нетрезвом состоянии.  

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