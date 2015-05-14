Судьбу «лесных детей» из Уральска будут решать после 25 мая

В данный момент 6-летняя Альбина и трехлетняя Карина находятся в Областном детском туберкулезном санатории "Ивушка", а полуторагодовалая Камилла временно находится в ГУ «Областной специализированный дом ребенка «Мейірім». Фото из архива "МГ" Начальник ювенальной полиции Гульшат ГУСМАНОВА, рассказала, что рассматривать вопрос о дальнейшей судьбе детей будут на комиссии после окончания учебного года, то есть после 25 мая. К тому же, по ее словам, вопрос о лишении родительских прав Насти ЕРЕМИНОЙ не стоит. Мать девочек Настя ЕРЕМИНА утверждает, что заберет детей позже, как только найдет жилье. -