Суды в Казахстане стали реже отправлять в СИЗО и чаще - под домашний арест

Применение электронных браслетов для контроля за обвиняемыми увеличилось сразу на 76%.

Верховный суд Казахстана подвел итоги работы судебной системы за девять месяцев 2026 года. Суды стали реже отправлять подозреваемых в следственные изоляторы. Доля удовлетворенных арестов снизилась до 61%, а количество решений о домашнем аресте выросло на 16% - его назначили 4,2 тыс. человек. При этом применение электронных браслетов для контроля за обвиняемыми увеличилось сразу на 76% (почти 3 тыс. случаев).

Споры с чиновниками и бизнесом

Граждане стали на 15% чаще подавать иски против государственных органов - всего зафиксировано 30 тыс. таких дел. В 53% случаев суды вынесли решения в пользу физлиц.

Количество исков от предпринимателей выросло на 11% (до 8,2 тыс.). В спорах бизнеса с госорганами удовлетворяемость составила 53,4%, а по искам инвесторов - 74,2%.

Штрафы вместо колонии и рост гражданских дел

В уголовных процессах альтернативные наказания (штрафы и общественные работы) получили 5 тыс. человек из 22,6 тыс. осужденных. По амнистии от наказания освободили 285 человек.

Общее число гражданских дел выросло на 25% и достигло 1,6 млн. При этом в специализированных экономических судах каждое второе разбирательство (89,6 тыс. дел) закончилось мировым соглашением.

