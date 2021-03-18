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Происшествия

Судья ударил футболиста в Атырау: эпизод оценят в ФИФА и УЕФА

Главный арбитр матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу "Атырау" - "Шахтер" Арман Исмуратов, толкнувший полузащитника "нефтяников" Сабита Тастанбекова в подтрибунном помещении, отстранен от работы. Об этом сообщается на официальном сайте КФФ, сообщили на Vesti.kz. Скандал произошел после игры в Атырау 13 марта. Сначала появилась информация, что в подтрибунном помещении Тастанбеков ударил главного арбитра встречи. Однако позже появилось видео инцидента, на котором было видно, что это Исмуратов ударил футболиста. Ситуацию прокомментировал директор департамента судейства и инспектирова
Кристина Кобина
Судья ударил футболиста в Атырау: эпизод оценят в ФИФА и УЕФА
Главный арбитр матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу "Атырау" - "Шахтер" Арман Исмуратов, толкнувший полузащитника "нефтяников" Сабита Тастанбекова в подтрибунном помещении, отстранен от работы. Об этом сообщается на официальном сайте КФФ, сообщили на Vesti.kz.
Судья ударил футболиста в Атырау: эпизод оценят в ФИФА и УЕФА
Судья ударил футболиста в Атырау: эпизод оценят в ФИФА и УЕФА
Скандал произошел после игры в Атырау 13 марта. Сначала появилась информация, что в подтрибунном помещении Тастанбеков ударил главного арбитра встречи. Однако позже появилось видео инцидента, на котором было видно, что это Исмуратов ударил футболиста. Ситуацию прокомментировал директор департамента судейства и инспектирования КФФ Сергей Кенетаев. - Состоялось заседание судейского комитета Казахстанской федерации футбола, на котором был рассмотрен эпизод в подтрибунном помещении стадиона города Атырау, где проходил матч I тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана между командами "Атырау" и "Шахтер". Члены комитета получили все необходимые материалы по данному эпизоду. Было принято решение направить их в Судейский комитет ФИФА и УЕФА для оценки данного эпизода. До этого времени арбитр Арман Исмуратов будет отстранен от судейства, - пояснил Сергей Кенетаев.

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