Судья ударил футболиста в Атырау: эпизод оценят в ФИФА и УЕФА

Главный арбитр матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу "Атырау" - "Шахтер" Арман Исмуратов, толкнувший полузащитника "нефтяников" Сабита Тастанбекова в подтрибунном помещении, отстранен от работы. Об этом сообщается на официальном сайте КФФ, сообщили на Vesti.kz. Скандал произошел после игры в Атырау 13 марта. Сначала появилась информация, что в подтрибунном помещении Тастанбеков ударил главного арбитра встречи. Однако позже появилось видео инцидента, на котором было видно, что это Исмуратов ударил футболиста. Ситуацию прокомментировал директор департамента судейства и инспектирова