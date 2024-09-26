Между тем, в департаменте полиции информацию о бомбе опровергли. Им сообщили лишь о подозрительной сумке возле подъезда, в которой оказалась личные вещи. Чья именно сумка и одежда в полиции не уточнили, но владельца сумки установили.

Сегодня, 26 сентября, около 11:00 в мессенджерах распространилась информация о том, что во дворе дома по улице Кердери, 131 заложена бомба. Жильцы дома рассказали, что утром во дворе кричал пьяный мужчина, а потом соседи увидели сумку.

По словам очевидцев, второй подъезд дома оцепили, рядом дежурили сотрудники полиции, спасатели и карета скорой помощи. Позже с сумкой в руках из машины вышла молодая женщина с ребенком.

Между тем, в департаменте полиции информацию о бомбе опровергли. Им сообщили лишь о подозрительной сумке возле подъезда, в которой оказалась личные вещи. Чья именно сумка и одежда в полиции не уточнили, но владельца сумки установили.



