В минувшую субботу, 14 февраля, коллектив супермаркета «Суровский» устроил настоящий праздник для своих покупателей. 1 Во многих странах 14 февраля отмечается как международный праздник - День Влюбленных. И этот день каждая влюбленная пара старается провести как можно необычней. Не остались в стороне и сотрудники супермаркета «Суровский». Они решили подарить своим покупателям настоящее романтическое настроение и море позитивных эмоций. 2 Так, уже с утра торговые залы супермаркета были украшены огромными букетами из воздушных шариков в виде сердечек. А вечером всех покупателей ожидала встреча с самыми романтичными героями диснеевского мультфильма - Мики Маусом и его подружкой Минни Маус. 3 Мики и Минни дарили покупателям воздушные шарики и сладости, получая взамен радостные улыбки и веселые пожелания. - Очень хочется, чтобы наши покупатели уходили от нас не только со свежими и вкусными продуктами, но и с хорошим настроением, - говорит коммерческий директор Катерина НАГУМАНОВА. - Поэтому стараемся к различным праздникам проводить разнообразные акции. Вот и ко Дню Влюбленных решили провести что-то необычное, чтобы наши покупатели почувствовали чуточку тепла и любви. Ведь мы любим нашу работу и наших клиентов. Поэтому и решились вот на такое объяснение в любви. Говорят, что положительные эмоции продлевают жизнь - живите долго и счастливо, дорогие наши горожане. 4 Хочется отметить, что выбор товара в супермаркете действительно на высоте. И здесь действительно продумывают практически все пожелания клиентов. Так, ко Дню Влюбленных был представлен огромный выбор шоколадных конфет, а также нежнейшая кондитерская продукция - торты и пирожные в виде сердца и многое другое. А к праздничному романтическому столу можно было купить уже готовые салаты на любой даже самый изысканный вкус. - Прихожу в супермаркет «Суровский» практически каждый день, - говорит покупательница Елена. - И могу сказать, что очень довольна не только товарами, но и отношением продавцов. Всегда обслужат, подскажут, ну а когда праздничные дни, здесь вообще настоящая сказка. Хочу сказать от своей семьи большое спасибо и то, что мы тоже любим вас. 5 Пока Мики и Минни раздавали воздушные шары, у них появился целый шлейф из маленьких поклонников, которые буквально по пятам шли за мультяшными героями. - Никак не могу увести сына из супермаркета, - смеясь говорит покупательница Анара. - Как только увидел танцующего Мики, так про конфеты забыл и про маму. Зато я успела купить все, что нужно, обычно что-нибудь да забуду, так как сын все время что-то требует. Спасибо за такое внимание администрации супермаркета. Если честно, давно как-то мне никто не делал таких романтичных сюрпризов. 6 Уже через полчаса супермаркет превратился в эпицентр настоящего праздника, и даже Микки не удержался и признался в своих чувствах своей подружке. Столь романтичный поступок расстрогал даже самые железные сердца и многие мужчины последовали примеру Мики и прикупили коробочку конфет для своих любимых. 7 Воздушные шары, сладости, улыбки и просто чисто человеческое внимание сделали свое дело и практически у всех покупателей от мала до велика появилось праздничное настроение. Говорят, что для любви нет преград, и она не делает различий по возрасту или национальности. Это хорошее и светлое чувство, которое может заставить биться влюбленные сердца в унисон. Пускай же оно живет в ваших сердцах вечно. IMG_6017 IMG_5977 IMG_5941 IMG_5888 IMG_5884