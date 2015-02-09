5f1f8150_1В США в ближайшие две недели начнется извержение супервулкана Йеллоустон, что грозит глобальными изменениями для всего мира, заявил специалист-вулканолог Хэнк Хесслер. В США в ближайшие две недели начнется извержение супервулкана Йеллоустон, который способен уничтожить половину территории США. Такой прогноз сделал специалист-вулканолог Хэнк Хесслер, сообщает Росбалт. Вулкан располагается на территории Вайоминга, Монтаны и Айдахо. По словам ученого, извержение грозит глобальными изменениями для всего мира. Заповедник и все живое вокруг него в радиусе 1 тыс. 600 км будет стерто с лица земли. Америка окажется под слоем пепла, толщина которого может достигнуть тридцати с лишним сантиметров. Кроме того, огромные массы пепла будут выброшены в воздух, и скорее всего, охватят всю планету, что приведет к резкому изменению климата на Земле, передает Planet-today. По прогнозам ученых если этот гигантский супервулкан начнет извергаться, то огромная территория Америки может превратиться в "мертвую зону". Над вулканом образуется огромная озоновая дыра, и тогда солнечная радиация превысит чернобыльскую. Вулкан выбросит около трех тысяч кубических метров пепла, который закроет Солнце на несколько лет, миллиарды тонн пепла прольются кислотными дождями, которые уничтожат большую часть растений на планете. Температура резко понизится. Словом, Хэнк Хесслер прогнозирует Апокалипсис, который заставит людей забыть о многих своих нынешних проблемах. Источник: topnews.ru