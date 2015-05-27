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Социум

Супруга несостоявшегося «сирийца» рассказала, как ее муж попал в секту

Иллюстративное фото с сайта pomalu.ru Ни одна новостная лента в Интернете, ни один блок новостей на телеканалах не проходят без информации о ситуации в Сирии и Ираке. Ни для кого не секрет, что на восток устанавливать «халифат» едут тысячи людей со всего мира, среди них сотни казахстанцев. Корреспондентам «МГ» удалось поговорить с женой уральца, который дважды пытался уехать на войну в Сирию. Маншук (имена изменены по просьбе героини) на вид самая обычная миловидная женщина средних лет с короткой стрижкой и стройной фигурой. Увидев ее случайно, никогда не подумаешь, что она жена человека, кото
Анэль Кайнеденова
Супруга несостоявшегося «сирийца» рассказала, как ее муж попал в секту
Иллюстративное фото с сайта pomalu.ru
Иллюстративное фото с сайта pomalu.ru
 Иллюстративное фото с сайта pomalu.ru Ни одна новостная лента в Интернете, ни один блок новостей на телеканалах не проходят без информации о ситуации в Сирии и Ираке. Ни для кого не секрет, что на восток устанавливать «халифат» едут тысячи людей со всего мира, среди них сотни казахстанцев. Корреспондентам «МГ» удалось поговорить с женой уральца, который дважды пытался уехать на войну в Сирию. Маншук (имена изменены по просьбе героини) на вид самая обычная миловидная женщина средних лет с короткой стрижкой и стройной фигурой. Увидев ее случайно, никогда не подумаешь, что она жена человека, который дважды предпринимал попытку уехать на войну в Сирию. - Мы с мужем Ерланом знаем друг друга с детства, мы родились в одном поселке, учились в одной школе, после школы несколько лет дружили и только потом поженились, - рассказывает Маншук. – Мы были самой обычной семьей, оба работали, потом родились дети, конечно, как в каждой семье бывает, ругались, потом мирились. Муж, не скажу, что прямо много пил, но выпивал, курил, в молодости хулиганил. Как поженились, вроде угомонился, но периодически пил. В общем, самая обычная семья со своими радостями и проблемами. Но он никогда не был сильно верующим человеком. Все изменилось в один день По словам Маншук, в 2001 году Ерлан пришел с работы поздно, и рассказал, что по дороге домой он увидел, что на одном из местных стадионов что-то происходит. - Он не поленился и зашел туда. Выяснилось, что это Сары-аулие приехал и проводил там что-то вроде сеанса. Помните Сары-аулие? Он тогда был очень популярен, - говорит Маншук. - Вот после этой встречи муж изменился и стал интересоваться религией, конечно, пять раз в день намаз не читал, но по пятницам в мечеть ходил, перестал пить. В тот же год Ерлан уехал в командировку в другой город, где знакомится с неким Сериком, который уговаривает его поехать на религиозное обучение в Алматы на 40 дней. Я, честно говоря, тогда даже обрадовалась, муж очень изменился, думала, что станет лучше, станет действительно на правильный путь. Через несколько дней после его отъезда к нам домой пришел этот самый Серик и сказал, что во время учебы Ерлана нельзя будет беспокоить. Более того, ему нельзя вообще звонить все эти 40 дней. Вот после этого я начала беспокоиться. Его сотовый был отключен. Но я нашла их адрес в Алматы и городской номер телефона и стала звонить. Ответил мужчина, который сказал, что с Ерланом все нормально, чтобы мы не беспокоились, но поговорить мне с ним не дал. Через две недели я не выдержала, вновь позвонила и на этот раз соврала, сказала, что в семье проблемы и ему нужно срочно вернуться. Мужа отпустили, но он изменился. Стал молиться по ночам, что-то кричать, пересчитывать четки до двух тысяч раз, а еще стал ходить здесь в Уральске на зикир – это массовая молитва, когда мужчины молятся отдельно, а женщины отдельно. Однажды он позвал меня с собой, точнее, он постоянно в течение трех лет уговаривал меня пойти с ним. Однажды я согласилась. Мы пошли с ним на квартиру, где было полно мужчин и женщин. Мне стало страшно от увиденного: один из мужчин что-то говорил на арабском, все за ним хором повторяли, при этом качая головой из стороны в сторону. По ее словам, это был первый и последний раз, когда она ходила на подобное собрание. Тогда ей удалось убедить мужа, что это секта. - Я нашла информацию об этой секте в одной из передач на телеканале, про нее рассказывал то ли теолог, то ли имам, в общем, я даже смогла записать передачу на видеокассету и показать мужу. Он был в шоке, задумался, и постепенно стал приходить в себя, - говорит собеседница. История без конца В 2005 году Ерлан знакомится еще с одной группой людей, дружба с которой продолжилась до нынешнего года. - Сначала он только рассказывал, а потом стал и сам отращивать бороду, носить укороченные брюки, перестал общаться с друзьями, ходить в гости и даже на похороны и садака. Более того, он стал требовать от наших дочерей, чтобы они бросили школу, носили хиджаб. Я была против и смогла отстоять девочек, чтобы они окончили школу. Старшая дочка, окончив школу, поступила на грант, но муж буквально заставил ее бросить учебу и податься в религию. Мы долго боролись, я водила дочку к психологу, теологу, вроде вытащила ее, но потом все равно отец сыграл свою роль. Уже после того, как мы с ним стали жить раздельно, он выдал ее замуж за такого, как и он сам. выдал замуж за своего единоверца. Я звонила ей, пыталась уговорить вернуться, но она твердит, что сама решила выйти замуж. Но я этому не верю до сих пор. У нее были планы поступить в вуз, работать… По словам женщины, в 2013 году Ерлан начал приносить домой видеоролики о жизни в Сирии, стал уговаривать семью поехать туда. - Он рассказывал, как там хорошо будет жить, что там все бесплатно, жизнь прекрасна, потом честно признался, что твердо решил поехать на джихад в Сирию. Но я не соглашалась. Целых два года боролась, водила мужа по теологам и психологам, но было уже поздно. Когда он стал влиять на детей, сказала ему, чтобы он перестал нас агитировать, и попросила его уйти из дома. Мы не разводились, я всё надеялась, что он одумается, когда останется без семьи. А он буквально через два месяца вновь женился, точнее, стал жить с новой женой, которая младше нашей дочери. Она родила ему ребенка. Развода он мне так и не дал. В прошлом году Ерлан дважды пытался выехать в Сирию. Оба раза его задерживали на территории Российской Федерации. Ерлана осудили за попытку участия в вооруженном иностранном конфликте. Настоящее время Ерлан задержан правоохранительными органами. Статья 172 Уголовного кодекса Республики Казахстан: "Участие в иностранных вооруженных конфликтах". Умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстан в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Религия намаз Сирия секта

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