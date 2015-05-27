Супруга несостоявшегося «сирийца» рассказала, как ее муж попал в секту

Иллюстративное фото с сайта pomalu.ru Ни одна новостная лента в Интернете, ни один блок новостей на телеканалах не проходят без информации о ситуации в Сирии и Ираке. Ни для кого не секрет, что на восток устанавливать «халифат» едут тысячи людей со всего мира, среди них сотни казахстанцев. Корреспондентам «МГ» удалось поговорить с женой уральца, который дважды пытался уехать на войну в Сирию. Маншук (имена изменены по просьбе героини) на вид самая обычная миловидная женщина средних лет с короткой стрижкой и стройной фигурой. Увидев ее случайно, никогда не подумаешь, что она жена человека, кото