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Супруга пропавшего в Астане сотрудника «Казатомпрома» нашла тело мужа

Супруга пропавшего в Астане сотрудника "Казатомпрома" нашла тело мужа, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 ноября 2014 года Амирбек Молдабеков сел в такси в Астане и после этого его никто не видел. Фото из семейного архива Супруга Амирбека Молдабекова - Куланда рассказала, что по факту исчезновения ее мужа было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемым по делу проходит водитель такси, довозивший в ту ночь Амирбека Молдабекова. По словам женщины, у 26-летнего мужчины был найден сотовый телефон ее мужа. Куланда Молдабекова рассказала
Marat
Супруга пропавшего в Астане сотрудника «Казатомпрома» нашла тело мужа
Супруга пропавшего в Астане сотрудника "Казатомпрома" нашла тело мужа, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 ноября 2014 года Амирбек Молдабеков сел в такси в Астане и после этого его никто не видел.
Фото из семейного архива
Фото из семейного архива
 Фото из семейного архива Супруга Амирбека Молдабекова - Куланда рассказала, что по факту исчезновения ее мужа было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемым по делу проходит водитель такси, довозивший в ту ночь Амирбека Молдабекова. По словам женщины, у 26-летнего мужчины был найден сотовый телефон ее мужа. Куланда Молдабекова рассказала, что накануне, 11 апреля она обратилась к следователю, который ведет дело, с тем, чтобы выехать на место, где, по словам водителя такси, он якобы высадил Амирбека Молдабекова. На поиски своего мужа женщина отправилась со старшей дочерью. "Мы выехали туда, это район Юго-Востока. С нами поехал этот таксист и следователь. Мы увидели в колодце, что-то лежало. Позвали следователя, спросили: "Это человек?". Он сказал: "Да" и отвел нас в сторону. Затем на место уже приехали все службы. Я побоялась сначала, но потом решила посмотреть, он лицом вниз лежал. Но я сразу опознала его по одежде" - рассказала подробности Куланда Молдабекова, отметив, что по предварительным данным причиной смерти стали насильственные действия. Тело мужчины доставлено в морг, после проведения ряда экспертиз вдова Амирбека Молдабекова похоронит мужа в Кызылорде. Напомним, пять месяцев назад старшая дочь Амирбека Молдабекова - Асель распространила в социальных сетях фотографию 49-летнего отца, призывая откликнуться всех, кто мог его видеть. Сотрудник АО "НАК "Казатомпром" не пришел домой 21 ноября 2014 года. Последний раз его видели в районе улиц Сауран-Сыганак ориентировочно в ночь на 22 ноября в 2.30. По словам дочери Амирбека, тогда он пошел на встречу с коллегами. После чего они же посадили его в такси на пересечении улиц Сауран-Сыганак. У Амирбека Молдабекова осталось шестеро детей, младшему еще не исполнилось и пяти лет.

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