Супруга пропавшего в Астане сотрудника «Казатомпрома» нашла тело мужа

Супруга пропавшего в Астане сотрудника "Казатомпрома" нашла тело мужа, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее сообщалось о том, что в ночь на 22 ноября 2014 года Амирбек Молдабеков сел в такси в Астане и после этого его никто не видел. Фото из семейного архива Супруга Амирбека Молдабекова - Куланда рассказала, что по факту исчезновения ее мужа было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемым по делу проходит водитель такси, довозивший в ту ночь Амирбека Молдабекова. По словам женщины, у 26-летнего мужчины был найден сотовый телефон ее мужа. Куланда Молдабекова рассказала