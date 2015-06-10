Супружеская чета занималась продажей наркотиков в особо крупных размерах

Сегодня, 10 июня, в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО вынесли приговор супругам Владимиру и Элеоноре ТАРШИЛОВЫМ, обвиняемым в сбыте и хранении наркотиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось в ходе следствия, в январе-феврале 2015 года супруги ТАРШИЛОВЫ по месту проживания занимались сбытом героина. 21 января ТАРШИЛОВА сбыла условному покупателю, который был задействован сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом, героин в крупном размере. Затем в феврале ТАРШИЛОВ также сбыл героин условному покупателю. 14 февраля супруги были задержаны. Во время обыск