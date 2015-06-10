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Происшествия Социум

Супружеская чета занималась продажей наркотиков в особо крупных размерах

Сегодня, 10 июня, в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО вынесли приговор супругам Владимиру и Элеоноре ТАРШИЛОВЫМ, обвиняемым в сбыте и хранении наркотиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как выяснилось в ходе следствия, в январе-феврале 2015 года супруги ТАРШИЛОВЫ по месту проживания занимались сбытом героина. 21 января ТАРШИЛОВА сбыла условному покупателю, который был задействован сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом, героин в крупном размере. Затем в феврале ТАРШИЛОВ также сбыл героин условному покупателю. 14 февраля супруги были задержаны. Во время обыск
gorod
Супружеская чета занималась продажей наркотиков в особо крупных размерах
Сегодня, 10 июня, в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО вынесли приговор супругам Владимиру и Элеоноре ТАРШИЛОВЫМ, обвиняемым в сбыте и хранении наркотиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Как выяснилось в ходе следствия, в январе-феврале 2015 года супруги ТАРШИЛОВЫ по месту проживания занимались сбытом героина. 21 января ТАРШИЛОВА сбыла условному покупателю, который был задействован сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом, героин в крупном размере. Затем в феврале ТАРШИЛОВ также сбыл героин условному покупателю. 14 февраля супруги были задержаны. Во время обыска по месту их жительства было обнаружено 10,58 грамма героина и 100 граммов высушенной марихуаны, которые, как установил суд, они хранили для дальнейшего сбыта. - Суд приговорил Владимира ТАРШИЛОВА 1977 года рождения, ранее судимого, признать виновным по ст. 297 ч.3 п. 1 и 3 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов группой лиц по предварительному сговору" и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества, - зачитал приговор судья Райбек ХАЙРБЕКОВ. - Элеонору ТАРШИЛОВУ признать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного также ст. 297 ч.3 п.1 и 3 и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима. Нужно отметить, что Владимир ТАРШИЛОВ в 2005 году уже был судим за аналогичное преступление на 10 лет, вышел он по условно-досрочному освобождению, срок судимости не погашен, поэтому в результате совокупности приговоров его срок составил 12 лет и 6 месяцев. Также он был приговорен к принудительному лечению от наркомании по месту отбывания срока. У супругов есть дочь 2009 года рождения, но, как сказал судья, ее дальнейшую судьбу будут решать органы опеки. К слову, Элеонора вышла замуж за Владимира, когда тот отбывал наказание в первый раз. Брак был заключен в колонии. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
суд приговор сбыт наркотиков

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