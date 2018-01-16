Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима села Мерген Акжайыкского района Мамбеткалия САГАДЕНОВА, село расположено вдоль трассы Уральск-Атырау. -И для того, чтобы сократить количество ДТП с участием домашних животных, один из местных жителей решил заняться производством светоотражающих лент для домашней скотины. Материал он заказывает из Уральска, а пошивом занимается на дому. Цена одной ленты составляет 1700 тенге. Она сделана из прочного материала, и ее видно на расстоянии 500 метров в темное время суток, - пояснил Мамбеткалий САГАДЕНОВ. Стоит отметить, что первая партия таких лент уже выпущена. Сам производитель отмечает, что данный товар пользуется спросом у односельчан. -Думаю, если торговля пойдет, то такие ленты будем поставлять и другие районы ЗКО, - рассказал предприниматель.