Свидетель подтвердила осведомленность главы ОСИ по делу Улданы Мырзуан

На процессе по делу об обрушении фасада дома в Астане бывшая управляющая ЖК Гулжаухар Ахметова заявила, что подсудимая Сауле Жубаниязова активно состояла в домовом чате и знала о проблемах здания. Об этом сообщает Telegram-канал НЕХабар. По ее словам, "все мы знали, там же обязательно", однако участия в обсуждениях Жубаниязова не принимала.



Ранее Ахметова отмечала, что на фасаде фиксировали трещину, которую устранили специалисты. Напомним, 8 ноября 2025 года с многоэтажки на проспекте Тауелсиздик рухнула облицовка, пострадали пять человек, один из которых фельдшер - позже скончалась.



Жубаниязова, председатель ОСИ, проходит подсудимой по делу. Она вину не признает.



Напомним, 18 августа в межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось предварительное слушание по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. Дело ведет судья Меруерт Абаева.

Источник: Telegram-канал НЕХабар