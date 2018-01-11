Бывшего следователя ДГД ЗКО Армата КУРМАНОВА признали виновным в коррупционном правонарушении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде сообщили, что Армата КУРМАНОВА признали виновным и отпустили из зала суда. - Бывший следователь департамента госдоходов обвинялся по статьям 361 ч. 2 УК РК - "Злоупотребление должностными полномочиями" и 416 ч. 4 УК РК - "Фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства лицом, осуществляющим досудебное расследование". Ему было назначено два года ограничения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением занимать должности в госорганизациях, - заявили в суде. Однако Курманов попал под амнистию и его освободили от основного наказания - ограничение свободы. Напомним, Курманов проходил свидетелем по громкому делу о взятке в 101 млн тенге. Тогда он помог осужденному Нурбулату УРНАЛИЕВУ вынести из здания департамента госдоходов документы, проходящие по уголовному делу. В итоге Урналиев получил 13 лет тюрьмы.