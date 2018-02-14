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Бизнес-новости

«Свой Домkz»: Мечтаете об автомобиле? С нами ваше желание обязательно исполнится!

Потребительский кооператив граждан «Свой Домkz» помогает уральцам приобрести авто своей мечты. Потребительский кооператив граждан «Свой Домkz» уже известен жителям нашей области тем, что предоставляет прекрасную возможность приобрести жилье в Уральске. Но это еще не все! Теперь граждане, вступившие в кооператив, могут также приобрести и автомобиль, как это сделал житель города Саламат ШАМЕЛОВ. - Я давно мечтал о своей машине, но не было хороших возможностей. И вот узнал о потребительском кооперативе «Свой Домkz», который помогает приобрести дом или автомобиль на очень выгодных условиях: без по
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«Свой Домkz»: Мечтаете об автомобиле? С нами ваше желание обязательно исполнится!
Потребительский кооператив граждан «Свой Домkz» помогает уральцам приобрести авто своей мечты.
Потребительский кооператив граждан «Свой Домkz» уже известен жителям нашей области тем, что предоставляет прекрасную возможность приобрести жилье в Уральске. Но это еще не все! Теперь граждане, вступившие в кооператив, могут также приобрести и автомобиль, как это сделал житель города Саламат ШАМЕЛОВ. - Я давно мечтал о своей машине, но не было хороших возможностей. И вот узнал о потребительском кооперативе «Свой Домkz», который помогает приобрести дом или автомобиль на очень выгодных условиях: без подтверждения доходов и без переплаты, - рассказал Саламат ШАМЕЛОВ. – Я вступил в кооператив, внес вступительный взнос и встал в очередь. Долго ждать не пришлось, спустя два месяца я приобрел в рассрочку автомобиль Toyota Camry XV50. Мое желание исполнилось благодаря «Свой Домkz». Всем рекомендую – не пожалеете! SJesGthtwHA
Мы ждем вас: г. Уральск, ул. Алмазова, 161 (за зданием ТД «Аквариум»). Тел.: 8 771 731 15 54. Instagram: officialsvoidomkz
Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Новости Компаний.

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