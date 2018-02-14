«Свой Домkz»: Мечтаете об автомобиле? С нами ваше желание обязательно исполнится!

Потребительский кооператив граждан «Свой Домkz» помогает уральцам приобрести авто своей мечты. Потребительский кооператив граждан «Свой Домkz» уже известен жителям нашей области тем, что предоставляет прекрасную возможность приобрести жилье в Уральске. Но это еще не все! Теперь граждане, вступившие в кооператив, могут также приобрести и автомобиль, как это сделал житель города Саламат ШАМЕЛОВ. - Я давно мечтал о своей машине, но не было хороших возможностей. И вот узнал о потребительском кооперативе «Свой Домkz», который помогает приобрести дом или автомобиль на очень выгодных условиях: без по