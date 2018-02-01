Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

«Свой Домkz» : Нам доверяют!

Потребительский кооператив «Свой Домkz» предлагает жителям ЗКО приобрести жилье на выгодных условиях. Вступив в кооператив, граждане могут выбрать одну из накопительных программ в зависимости от первоначального взноса и, не ожидая долгой очереди, исполнить мечту о своем собственном доме. фото Именно такие благоприятные условия привлекли жительницу Уральска Гульбаршин ИДРИСОВУ. - Наша семья благодарна потребительскому кооперативу «Свой Домkz». С помощью него наконец-то мы обрели свою уютную и просторную квартиру, о которой мечтали, - поделилась своей радостью Гульбаршин ИДРИСОВА. Кооператив про
gorod
«Свой Домkz» : Нам доверяют!
Потребительский кооператив «Свой Домkz» предлагает жителям ЗКО приобрести жилье на выгодных условиях.
Вступив в кооператив, граждане могут выбрать одну из накопительных программ в зависимости от первоначального взноса и, не ожидая долгой очереди, исполнить мечту о своем собственном доме. фото Именно такие благоприятные условия привлекли жительницу Уральска Гульбаршин ИДРИСОВУ. - Наша семья благодарна потребительскому кооперативу «Свой Домkz». С помощью него наконец-то мы обрели свою уютную и просторную квартиру, о которой мечтали, - поделилась своей радостью Гульбаршин ИДРИСОВА. Кооператив прошел государственную регистрацию в Департаменте юстиции ЗКО и действует по уставу на основании закона о потребительских кооперативах РК. Сюда может вступить каждый желающий от 18 лет, причем для этого не требуется большого пакета документов и справки о подтверждении дохода. - Вы можете выбрать одну из программ накопления в зависимости от вашего бюджета и дохода со вступительным взносом 10%, 20% или 50% и встать на очередь. Годовая процентная ставка 0%. Приглашаем всех казахстанцев вступить в наш кооператив, и мы поможем вам приобрести заветное жилье в любом городе нашей страны, - рассказала консультант потребительского кооператива граждан «Свой Домkz» по ЗКО Бахытгуль КАДЫРГАЛИЕВА. TWW3ZNbbwAk
Мы ждем вас: г. Уральск, ул. Алмазова, 161 (за зданием ТД «Аквариум»). Тел.: 8 771 731 15 54. Instagram: officialsvoidomkz
Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. На правах рекламы.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article