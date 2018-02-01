«Свой Домkz» : Нам доверяют!

Потребительский кооператив «Свой Домkz» предлагает жителям ЗКО приобрести жилье на выгодных условиях. Вступив в кооператив, граждане могут выбрать одну из накопительных программ в зависимости от первоначального взноса и, не ожидая долгой очереди, исполнить мечту о своем собственном доме. фото Именно такие благоприятные условия привлекли жительницу Уральска Гульбаршин ИДРИСОВУ. - Наша семья благодарна потребительскому кооперативу «Свой Домkz». С помощью него наконец-то мы обрели свою уютную и просторную квартиру, о которой мечтали, - поделилась своей радостью Гульбаршин ИДРИСОВА. Кооператив про